Reditelj Džejms Kameron, tvorac kultnih filmova poput "Titanika" i "Avatara", pridružio se "klubu" milijardera. Njegova karijera duga četiri decenije, obeležena revolucionarnim projektima i neverovatnim uspesima na bioskopskim blagajnama, sada je krunisana i statusom jednog od najbogatijih ljudi u filmskoj industriji, piše Forbes.

Kameronov put do bogatstva počeo je s "Terminatorom" i "Alienima" 80-ih godina, pa sve do franšize "Avatar". Njegovi filmovi su dosad zaradili gotovo devet milijardi dolara, a upravo je njegov udeo u toj zaradi ključan za lično bogatstvo koje Forbes procenjuje na 1,1 milijardu dolara. Zanimljivo je da je njegov najnoviji film, "Avatar: Fire and Ash", iako izostavljen iz glavnih kategorija, nominovan za Zlatni globus u kategoriji za filmska i bioskopska postignuća.

Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Pet najbogatijih filmaša

Ulaskom na ovu prestižnu listu Kameron se pridružio velikanima poput Džordža Lukasa, Stivena Spilberga, Pitera Džeksona i Tajlera Perija. U vrhu liste najbogatijih filmaša i dalje je Stiven Spilberg s procenjenih 7,1 milijardi dolara, a slede ga Džordž Lukas (5,3 milijarde), Piter Džekson (1,7 milijardi) i Tajler Peri (1,4 milijarde). Kameron je tako postao peti član ovog društva.

Čini se da je time ostvario i jednu od svojih želja. U jednom od ranijih intervjua izjavio je: "Želeo bih da budem milijarder". Prema procenama Forbesa, Kameron će samo od filma "Avatar: Fire and Ash" zaraditi najmanje 200 miliona dolara, pod uslovom da film ispuni visoka očekivanja na bioskopskim blagajnama.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Rizik mu se isplatio

Svoj prvi veliki poslovni rizik napravio je kada je prodao scenario za film "Terminator" producentkinji Gejl En Hard. Film, snimljen s budžetom od 6,4 miliona dolara, na kraju je zaradio 78 miliona dolara i pokrenuo franšizu koja je ukupno zaradila više od dve milijarde dolara. Taj uspeh otvorio mu je vrata za dalje hitove poput "Aliensa" i "Bezdana", utirući put prema statusu koji danas ima.

