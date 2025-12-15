Džejms Kameron postao milijarder: Reditelj "Titanika" i "Avatara" ušao u top 5 najbogatijih filmaša
Reditelj Džejms Kameron, tvorac kultnih filmova poput "Titanika" i "Avatara", pridružio se "klubu" milijardera. Njegova karijera duga četiri decenije, obeležena revolucionarnim projektima i neverovatnim uspesima na bioskopskim blagajnama, sada je krunisana i statusom jednog od najbogatijih ljudi u filmskoj industriji, piše Forbes.
Kameronov put do bogatstva počeo je s "Terminatorom" i "Alienima" 80-ih godina, pa sve do franšize "Avatar". Njegovi filmovi su dosad zaradili gotovo devet milijardi dolara, a upravo je njegov udeo u toj zaradi ključan za lično bogatstvo koje Forbes procenjuje na 1,1 milijardu dolara. Zanimljivo je da je njegov najnoviji film, "Avatar: Fire and Ash", iako izostavljen iz glavnih kategorija, nominovan za Zlatni globus u kategoriji za filmska i bioskopska postignuća.
Pet najbogatijih filmaša
Ulaskom na ovu prestižnu listu Kameron se pridružio velikanima poput Džordža Lukasa, Stivena Spilberga, Pitera Džeksona i Tajlera Perija. U vrhu liste najbogatijih filmaša i dalje je Stiven Spilberg s procenjenih 7,1 milijardi dolara, a slede ga Džordž Lukas (5,3 milijarde), Piter Džekson (1,7 milijardi) i Tajler Peri (1,4 milijarde). Kameron je tako postao peti član ovog društva.
Čini se da je time ostvario i jednu od svojih želja. U jednom od ranijih intervjua izjavio je: "Želeo bih da budem milijarder". Prema procenama Forbesa, Kameron će samo od filma "Avatar: Fire and Ash" zaraditi najmanje 200 miliona dolara, pod uslovom da film ispuni visoka očekivanja na bioskopskim blagajnama.
Rizik mu se isplatio
Svoj prvi veliki poslovni rizik napravio je kada je prodao scenario za film "Terminator" producentkinji Gejl En Hard. Film, snimljen s budžetom od 6,4 miliona dolara, na kraju je zaradio 78 miliona dolara i pokrenuo franšizu koja je ukupno zaradila više od dve milijarde dolara. Taj uspeh otvorio mu je vrata za dalje hitove poput "Aliensa" i "Bezdana", utirući put prema statusu koji danas ima.
(Kurir.rs/ Index.hr)
