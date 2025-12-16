Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu

U svom Netfliks šou programu "S ljubavlju, Megan" supruga princa Harija, rekla je da bi volela da je oslovljavaju kao Megan Saseks, a ne Megan Markl. Međutim, sada se navodi da ona i njen muž žele da im prezime bude Spenser, što je devojačko prezime pokojne princeze Dajane.

Šta članovi Harijeve porodice sa strane Spensera misle o tome što par želi da uzme to prezime?

Evo šta je Čarls, 9. grof od Spensera, rekao kada mu je sestrić izložio ovaj plan.

Tokom jedne epizode With Love, kada je glumica Mindi Kejling, prijateljica vojvotkinje, oslovila Megan Markl, bivša zvezda serije "Odelo" ju je ispravila i naglasila da joj je prezime Saseks, titula koju joj je dodelila pokojna kraljica Elizabeta II, i da ga deli sa Harijem i njihovom decom.

– Tako je smešno što stalno govoriš ‘Megan Markl’. Znaš da sam ja sada Saseks – rekla je Megan. – Kada imaš decu, pomisliš ne, ja svoje prezime delim sa njima. Nisam ni znala koliko će mi to značiti; ali to mi znači mnogo. To je naše malo porodično prezime.

Međutim, sada Megan i Hari navodno žele da usvoje prezime porodice princeze Dajane.

Princeza Dajana Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Ova vest je posebno zanimljiva jer je Megan nedavno u intervjuu za People govorila koliko joj prezime Saseks znači:

– To je naše zajedničko prezime kao porodice i mislim da nisam shvatala koliko će mi to značiti dok nismo dobili decu. Volim što je to nešto što Arči, Lili, H i ja svi zajedno delimo. To mi znači mnogo.

Nedugo nakon premijere "S ljubavlju, Megan" se pojavila u emisiji The Dru Barimore Šou i osmehnula se kada ju je voditeljka oslovila kao Megan Saseks.

Princ Harije navodno razgovarao sa bratom Dajane o promeni prezimena

Iako Megan tvrdi da je prezime njene dece Saseks, Express podseća da su prezimena princa Arčija i princeze Lilibet zapravo Mauntbaten-Vindzor.

– Prezime Mauntbaten-Vindzor dostupno je svim potomcima pokojne kraljice Elizabete II i princa Filipa. Ono spaja prezime kraljevske porodice Vindzor i prezime Mauntbaten, koje je vojvoda od Edinburga (princ Filip) uzeo od svog ujaka, lorda Luisa Mauntbatena, kada se odrekao svojih grčkih i danskih titula 1947. godine.

Daily Mail navodi da je princ Hari otišao kod svog ujaka Čarlsa (brata princeze Dajane) da razgovara o promeni prezimena, ali mu je rečeno da su pravne prepreke nepremostive.

– Hari i Čarls, 9. grof od Spensera, imali su vrlo prijateljski razgovor, a Čarls mu je savetovao da ne preduzima takav korak - kaže izvor.

Isti izvor dodaje da bi ovakva odluka dodatno produbila jaz između vojvode i njegove porodice, te da bi posebno bila bolna za njegovog oca, kralja Čarlsa, koji izuzetno ceni prezime Mauntbaten-Vindzor.

