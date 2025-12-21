Slušaj vest

Mnogi se sećaju filma "Stjuart Mali" kao dirljive priče o mišu kog je usvojila ljudska porodica Litl. Međutim, otkriće o tome kako je Stjuartov lik prikazan u originalnoj knjizi iz 1945. godine ostavilo je obožavatelje u potpunom šoku, a istina je mnogo bizarnija nego što možete da zamislite.

U popularnom filmu naslovni junak je šarmantni miš koji govori, a kog porodica Litl usvaja iz sirotišta. Njegov dolazak u dom unosi radost, ali i nevolje, ponajviše zbog porodičnog mačka koji je odlučan da ga ulovi. To je priča koju smo svi zavoleli - priča o prihvatanju i porodici, bez obzira na razlike.

Šokantna istina iz originalne knjige

Međutim, u knjizi autora Elvina Bruksa Vajta priča je drastično drugačija. Naime, Stjuart uopšte nije miš. On je dečak koji samo izgleda kao miš. I što je još čudnije, porodica Litl ga nije usvojila. Gospođa Litl ga je - rodila.

Da, dobro ste pročitali. U knjizi se navodi da je drugi sin gospođe Frederik C. Litl rođen visok svega pet centimetara i s izgledom miša. U jednom odlomku piše: "Kada je stigao drugi sin gospođe Frederik C. Litl, svi su primetili da nije mnogo veći od miša."

U nastavku stoji: "Istina je bila da je beba na svaki način izgledala vrlo slično mišu. Bio je visok samo oko pet centimetara; i imao je oštar mišji nos, mišji rep, mišje brkove i prijatno, stidljivo držanje miša."

Obožavatelji u neverici

Ovo saznanje izazvalo je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su obožavatelji izrazili mešavinu užasa i zabave. Jedan korisnik je komentarisao: "Saznanje da je Stjuart Mali zapravo sićušni čovek koji samo izgleda kao miš čini knjigu manje dečjom, a više kao da je porodica sklopila dogovor s nečim i pristala odgaja šta god se pojavi."

Drugi su jednostavno odbili da prihvate ovu verziju priče: "To jednostavno nije u redu. Uopšte nije u redu. Ne, gospodine, Bob." Jedan komentar posebno ističe bizarnost situacije: "Sve te mišje vragolije bile su ljudske vragolije??"

Ovo otkriće baca i potpuno novo, mnogo mračnije svetlo na scene u kojima mačak pokušava da pojede Stjuarta. Više se ne radi o prirodnom instinktu, već o mački koja pokušava da pojede dete.

