Maraja Keri nastupa na otvaranju Zimskih olimpijskih igara
Američka pevačica Maraja Keri nastupiće 6. februara na stadionu San Siro na otvaranju Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina d’Ampezzo, objavili su organizatori.
Dobitnica šest Gremija nastupa na otvaranju
Centralna tema Igara je sklad, a njen nastup trebalo bi da naglasi kako sport i muzika podstiču uključivost, poštovanje i kulturnu razmenu. Maraja Keri je u svojoj karijeri osvojila šest Gremija, te je sa 220 miliona prodatih albuma i singlova jedna od najuspešnijih muzičarki na svetu.
Ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro produciraće milanski Balich Wonder Studio i na njoj će nastupiti italijanske i međunarodne zvezde. Zimske olimpijske igre Milano-Cortina d’Ampezzo održavaju se od 6. do 22. februara na igralištima u regijama severne Italije (Lombardija, Veneto, Trentino-Južni Tirol).
