Slušaj vest

Godinu i po dana nakon smrti legendarnog glumca Alena Delona, tenzije unutar njegove porodice ne jenjavaju. Scenario kojeg se Delon tokom života najviše pribojavao – javni obračuni i borba oko nasledstva – sada se odvija pred očima javnosti. Porodični nesporazumi prerasli su u složen pravni spor koji se vodi u više država, a poslednji potezi dodatno su produbili sukob.

Najmlađi sin pokrenuo novu tužbu

Najmlađi Delonov sin, Alen-Fabijen Delon (31), podneo je sudski zahtev kojim traži da se njegova sestra Anuška Delon potpuno isključi iz nasledstva. Postupak se istovremeno vodi pred sudovima u Francuskoj i Švajcarskoj, dok je naredno ključno ročište zakazano za mart 2026. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Alena Delona u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Alen Delon u mladosti Foto: Marcel Dole / AFP / Profimedia, Adel Production - Marianne Productions - Mars Film / Christophel Collection / Profimedia, Jacques Citles / Roger Viollet / Profimedia

Testament koji je promenio sve

Centralno mesto u ovom porodičnom sukobu zauzima testament koji je Alen Delon potpisao 2022. godine, u periodu oporavka nakon moždanog udara. Prema tvrdnjama Alen-Fabijena, upravo taj dokument je izmenio ranije dogovorenu podelu imovine. Najveći deo nasledstva, kao i isključiva prava na korišćenje imena Alen Delon, pripali su Anuški, jedinom ženskom detetu slavnog glumca.

Njegov sin smatra da otac u tom trenutku nije bio u potpunosti sposoban da sagleda posledice svojih odluka i veruje da je sestra mogla da utiče i na sadržaj testamenta, ali i na prenos akcija kompanije koja upravlja očevim imenom i imidžom.

Istovremeno, Alen-Fabijen ističe da nema primedbi na testament iz 2015. godine. Njegov zahtev sudu podrazumeva poništavanje dokumenta iz 2022. i raskid darovnog ugovora, čime bi se nasledstvo vratilo na prethodno utvrđene okvire. Do okončanja procesa, celokupna imovina je blokirana i niko od naslednika nema pristup sredstvima.

U galeriji pogledajte fotografije Alena Delona pred smrt:

1/5 Vidi galeriju Alen Delon pred smrt Foto: Printscreen Instagram, Foto: SplashNews.com / Profimedia

Anuška i upravljanje očevim imenom

Anuška Delon nije ostala pasivna naslednica. Već tokom 2024. godine registrovala je modni brend sa golf estetikom koji nosi ime njenog oca i započela prodaju proizvoda na tržištu Malezije. Taj potez izazvao je dodatno nezadovoljstvo kod njenog brata, koji smatra da se očevim imenom raspolaže bez saglasnosti cele porodice.

Neispunjena želja slavnog glumca

Tokom života, Alen Delon je pokušavao da spreči ovakav rasplet. Prema njegovoj ranijoj nameri, imovina procenjena na oko 245 miliona evra trebalo je da bude raspodeljena između troje priznate dece. Polovina nasledstva bila je namenjena Anuški, dok su drugu polovinu delili sinovi Entoni Delon i Alen-Fabijen Delon.

Međutim, porodični odnosi su godinama bili narušeni, naročito između glumca i njegovih sinova. Entoni je u svojim memoarima opisivao odrastanje u atmosferi straha, navodeći da je napetost osećao od samog buđenja. Kao jedan od najpotresnijih momenata naveo je tvrdnju da ga je otac jednom zaključao u kavez sa psima kako bi mu, prema njegovim rečima, "očvrsnuo karakter".

Alen Delon preminuo je 18. avgusta 2024. godine Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Sukobi koji su počeli još za Delonovog života

Otvoreni porodični rat nije započeo tek nakon glumčeve smrti. Još 2019. godine u njegov život je ušla negovateljica japanskog porekla, Hiromi Rolin. Prema tadašnjim navodima, Delon je bio izuzetno vezan za nju i razmatrao je čak i mogućnost braka.

Njegova deca su to doživela kao ozbiljnu pretnjui sudskim putem postigla njeno udaljavanje iz kuće. Optuživali su je i za nestanak velikih novčanih iznosa sa očevih računa, što je dodatno produbilo jaz među naslednicima i označilo početak javnog sukoba.

Sudska odluka koja će sve promeniti

Alen Delon Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pitanje novinara da li smatra da ovakvi javni procesi narušavaju ugled njegovog oca, Alen-Fabijen Delon je bez zadrške odgovorio da je Alen Delon "sam sebe ukaljao" kontroverznim izjavama tokom života.

Sud u Parizu će 9. marta 2026. godine odlučivati o validnosti testamenta iz 2022. godine. Ukoliko bude poništen, imovina će se raspodeliti prema pravilima iz 2015. Ako ostane na snazi, Anuška Delon će definitivno učvrstiti status glavne naslednice i čuvara imena jednog od najvećih glumaca evropske kinematografije.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor