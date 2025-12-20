Kralj Čarls obratio se naciji povodom borbe s kancerom

Kralj Čarls prati primer svoje pokojne majke, kraljice Elizabete II, i svakoj osobi koja radi za njega poklanja božićni poklon i čestitku.

Detalji o kraljevskim zabavama za osoblje obično se retko otkrivaju, ali bivši službenik palate otkriva kako se ove večeri održavaju i koje neobične poklone kralj Čarls ponekad daruje svom timu.

Tradicionalno, kraljevsko osoblje proslavlja praznik u palati Svetog Džejmsa, ali i u brojnim kraljevskim rezidencijama, uključujući imanje kralja Čarlsa, Hajgrov.

Na ovim zabavama često prisustvuju i članovi kraljevske porodice, uključujući i samog monarha, koji je poznat po tome što svoje osoblje obraduje pažljivo odabranim božićnim poklonima.

kralj Čarls i kraljica Kamila Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

U ekskluzivnom intervjuu za Heart Bingo, bivši kraljevski baštovan Džek Stouks ispričao je da ova večera pruža osoblju priliku da bolje upozna kraljevsku porodicu. Osoblje često dobija čestitke od kralja, a monarh ponekad daruje i neobične poklone, prenosi Express.

Svi zaposleni dobijaju poklon od kralja, koji se obično deli u Hajgrovu dan nakon same zabave.

- Dobijala sam biljku, sočnicu (sukulent), senf, šoljice za čaj i tacne, čaše za vodu, bokale, poslužavnike, tanjire za čaj i čaše. Većina njih je bila ukrašena grbom princa od Velsa. U prvim godinama mog rada u Hajgrovu dobijali smo i božićni puding od kralja. Kada je kralj konačno počeo da pravi božićne čestitke, svako od nas je dobio jednu sa njegovim i potpisom kraljice Kamile - prisetila se bivša službenica.

Zanimljivo je da kraljevski pokloni često odražavaju lične interese i stil monarha, od luksuznih čokolada i čajeva, do unikatnih kuhinjskih predmeta ili sitnica ukrašenih simbolima Velsa.

Kralj Čarls Foto: Paul Grover / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe, ove božićne večeri služe i kao prilika za zabavu i jačanje međusobnih veza unutar kraljevskog tima.

Podsetimo, ove godine deca kraljice Kamile neće se pridružiti kraljevskoj porodici u Sandringu za Božić, što je dodatno privuklo pažnju javnosti i medija.

