Muzičar Aron Karter preminuo je 2022. godine u svom domu usled posledica predoziranja komprimiranim vazduhom iz limenki i lekovima. Njegovo telo pronađeno je u kadi, a tada su detalji tragične sudbine mladog muzičara počeli da izlaze u javnost.

Kasnije se saznalo da mu je bivša verenica Melani Martin slala poruke u kojima mu je govorila da će umreti, kao i da su Aronovoj smrti doprineli ne samo njeno zlostavljanje, već i zlostavljanje na internetu, odnosno sajber-nasilje.

Kontinuirano zlostavljanje na društvenim mrežama

Prema rečima pevačevog menadžera Tejlora Helgesona, Aron je duže vreme bio meta konstantnih negativnih i zlonamernih komentara na društvenim mrežama. Bio je svakodnevno izložen porukama mržnje, a njegova psihička snaga više nije mogla da izdrži takav pritisak.

Teške optužbe protiv članova porodice

Neposredno pre smrti, Aron je javno optužio svoju pokojnu sestru Lesli Karter za seksualno zlostavljanje, kao i svog brata Nika Kartera.

Arona Kartera zlostavljali su i brat i sestra Foto: Profimedia

Nekoliko dana pre tragičnog kraja, na Tviteru je pisao protiv pevača grupe Bekstrit Bojs, koji je protiv njega podneo zahtev za zabranu prilaska nakon što mu je Aron slao poruke u kojima je pominjao razmišljanja o ugrožavanju života njegove partnerke i njihovog nerođenog deteta.

Smrt sestre Lesli Karter

Lesli Karter, jedna od četvoro njegove braće i sestara, preminula je 2012. godine u 25. godini nakon predoziranja lekovima na recept.

"Moja sestra Lesli patila je od bipolarnog poremećaja i uzimala je litijum kao terapiju. Nikada joj se nije sviđalo kako se zbog toga osećala, a kada bi prestala da uzima lekove, radila bi stvari koje nikada nije nameravala. Zaista verujem u to. Imao sam 10 godina...", napisao je Aron na Tviteru.

Arona Kartera zlostavljali su i brat i sestra Foto: Profimedia

"Moja sestra me je silovala od moje desete do trinaeste godine, u periodima kada nije uzimala terapiju", naveo je on u jednoj od objava.

Optužbe protiv brata i ljudi iz industrije

Aron je takođe tvrdio da su ga na početku karijere zlostavljale prateće plesačice.

"A moj brat me je zlostavljao čitavog života", napisao je.

"Nik je sada na redu da kaže istinu o onome što je učinio jednoj od devojaka u mojoj porodici. Pošto je moja istina izašla na videlo, nadam se da će sve preživele žrtve napada ili silovanja pronaći mir i pravdu", poručio je neposredno pre smrti.

Tragična sudbina porodice Karter

Arona Kartera zlostavljali su i brat i sestra Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sudbina porodice Karter obeležena je nizom tragedija. Lesli Karter preminula je 2012. godine, Aron Karter umro je 2022. u 34. godini života, dok je Bobi Džin Karter preminula 2023. godine u 41. godini. Sve troje izgubili su život usled posledica upotrebe narkotika.

