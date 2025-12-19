Slušaj vest

Modni i bjuti izbori Nort Vest (12) već duže vreme podstiču burne rasprave, pre svega zbog brige fanova u vezi sa njenim, kako ga nazivaju, "visokorizičnim" dermalnim pirsingom, nedavnom kampanjom za brend Skims, kao i pojavljivanja sa lažnim tetovažama na licu – a to su samo neki od primera koji su se našli na meti kritika.

Pojavljivanje u restoranu Nobu

Najnoviji talas reakcija usledio je u petak, 13. decembra, kada su Kim i Nort viđene u restoranu Nobu u Kaliforniji. Nort je tom prilikom nosila potpuno crnu kombinaciju, uz crne pravougaone sunčane naočare i patike u istoj boji.

Posebnu pažnju privukla je njena duga, ravna plava kosa, kao i izbeljene obrve koje su dodatno naglasile celokupan izgled. Nort se ovim stajlingom pohvalila i na TikToku.

Reakcije korisnika na društvenim mrežama

Novi izgled izazvao je lavinu komentara.

"Ovo je dete od 12 godina", "Nema šanse da bi dvanaestogodišnjakinja trebalo da ima pirsing na prstu, izbeljene obrve i takve nokte", "Jednostavno ne", neki su od komentara u nizu od kojih se jedan odnosio i na njenu majku Kim. 

"Kim mora da nauči kako da bude majka, a ne najbolja prijateljica svojoj deci." Mnogi su u komentarima isticali da su zabrinuti za Nort.

Odgovor Nort i Kim na kritike

Nort je reagovala na kritike zbog kontroverznog pirsinga na prstu objavivši video na TikToku uz poruku: "Zašto plačeš? Koliko imaš godina? Samo se saberi."

I Kim Kardašijan je javno stala u odbranu ćerkinih izbora.

"Ona je u jednom smislu veoma zrela i zna da kaže: "Mama, videla sam to i stvarno me nije briga šta im se ne sviđa... moja plava kosa ili ovo ili ono". Ona je veoma samouverena," objasnila je Kim u nedavnoj epizodi podkasta Call Her Daddy.

Kim o roditeljstvu i pritisku javnosti

Rijaliti zvezda je dodala da bi volela da ljudi na internetu imaju više "razumevanja" kada je reč o njenom roditeljstvu, posebno jer nakon raskida sa reperom Kanjeom Vestom uglavnom sama brine o njihovo četvoro dece.

"Kažem sebi: u redu, to više nikada nećemo nositi. Nažalost, tu grešku smo napravili pred celim svetom. Kao majka, učiš u hodu, u isto vreme dok odgajaš dete", zaključila je Kim.

(Kurir.rs/Index)

