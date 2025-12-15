Slušaj vest

Holivudski glumac Džordž Kluni (64) rekao je u intervjuu za Daily Mail da je odlučio da više ne snima scene u kojima ljubi druge žene u filmovima. Kaže da je tu odluku doneo nakon razgovora sa svojom suprugom Amal.

- Kad sam napunio 60 godina, imao sam razgovor sa svojom suprugom - rekao je Kluni. Dodao je da želi da sledi primer legendarnog glumca Pola Njumana.

- Pokušavam da idem putem kojim je išao Pol Njuman – u redu, više neću ljubiti devojke - objasnio je.

Kluni je govorio i o godinama, te kako se još uvek dobro oseća, ali je svestan stvarnosti.

- Gledajte, još uvek mogu da igram košarku s momcima. Igram s 25-godišnjacima. Još mogu da se držim, u formi sam. Ali za 20 godina imam 85. Nije važno koliko granola pločica pojedeš, to je stvarna brojka - rekao je glumac.

Džordž Kluni i Amal Kluni u braku su od 2014. godine i imaju blizance, Aleksandra i Elu. Glumac je više puta istakao da mu je porodica na prvom mestu.

Njegova odluka znači da će u budućnosti birati uloge bez romantičnih scena poljubaca, odnosno da takve scene više ne želi da snima kao nekad.

