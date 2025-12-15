Slušaj vest

Holivudski glumac Džordž Kluni (64) rekao je u intervjuu za Daily Mail da je odlučio da više ne snima scene u kojima ljubi druge žene u filmovima. Kaže da je tu odluku doneo nakon razgovora sa svojom suprugom Amal.

- Kad sam napunio 60 godina, imao sam razgovor sa svojom suprugom - rekao je Kluni. Dodao je da želi da sledi primer legendarnog glumca Pola Njumana.

- Pokušavam da idem putem kojim je išao Pol Njuman – u redu, više neću ljubiti devojke - objasnio je.

Kluni je govorio i o godinama, te kako se još uvek dobro oseća, ali je svestan stvarnosti.

- Gledajte, još uvek mogu da igram košarku s momcima. Igram s 25-godišnjacima. Još mogu da se držim, u formi sam. Ali za 20 godina imam 85. Nije važno koliko granola pločica pojedeš, to je stvarna brojka - rekao je glumac.

Džordž Kluni i Amal Kluni u braku su od 2014. godine i imaju blizance, Aleksandra i Elu. Glumac je više puta istakao da mu je porodica na prvom mestu.

Njegova odluka znači da će u budućnosti birati uloge bez romantičnih scena poljubaca, odnosno da takve scene više ne želi da snima kao nekad.

Ne propustitePop kultura"Čoveče, imam 64 godine, zbog čega bih se ja sad svađao?" Džordž Kluni tvrdi da se 10 godina nije posvađao sa suprugom
Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji
Pop kulturaDžordž Kluni godinama bio ljut na Breda Pita: Jednu ulogu dugo nije mogao da mu oprosti
Džordž Kluni i Bred Pit
Pop kulturaRođena u Libanu, bežala od rata i živela kao izbeglica: Ovako je Amal izgledala pre Klunija i svetske slave
Džordž Kluni i Amal stigli u Veneciju na filmski vestival
Pop kulturaAmal Kluni ne menja parfem već 12 godina: Džordž obožava ovaj miris, nosila ga i na venčanju!
profimedia-1000119646.jpg

Video: Amal Kluni

Amal Kluni Izvor: Instagram/juliedelibran