Slušaj vest

Partnerka muzičara Kanjea Vesta, Bjanka Ćensori, ponovo je zgrozila javnost. Nakon što je do sada bila poznata po provokativnim, gotovo nagim modnim izdanjima, Bjanka je predstavila svoju prvu veliku umetničku izložbu pod nazivom BIO POP (THE ORIGIN) – a prizori koje je ponudila mnogima su bili previše uznemirujući.

Kanje i Bjanka Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Pre nego što je postala svetski poznata zahvaljujući vezi sa Kanjeom Vestom, Bjanka se školovala za arhitektu, a upravo je to znanje pretočila u ovaj kontroverzni projekat. Ipak, kako piše Daily Mail, realizacija nije prošla u potpunosti po planu. Tokom performansa došlo je do ozbiljnog tehničkog propusta, zbog kojeg je deo projekta otkriven ranije nego što je bilo predviđeno.

Prvi deo performansa prenošen je uživo iz Seula. Bjanka se pojavila na sceni u uskom crvenom lateks odelu, ali je prenos, koji je trebalo da traje 15 minuta, prekinut nakon svega 11. Kako navodi London Evening Standard, publika je tako imala priliku da vidi gotovo čitav projekat.

Izložba je bila ispunjena takozvanim „ljudskim nameštajem“ – lutkama koje liče na Bjanku, uklopljenim u stolice, stolove i druge komade nameštaja. Ceo prostor podsećao je na mračnu, stilizovanu verziju doma. Rad se upoređuje sa umetnošću švedske umetnice Ane Udenberg, poznate po spajanju ljudskog tela i predmeta.

Performans je započeo u kuhinji, gde je Bjanka pekla kolač, a zatim je crveni desert odnela u prostoriju ispunjenu lutkama nalik ljudima. Među publikom se nalazila i njena mlađa sestra Anđelina, koja je sve zabeležila i na društvenim mrežama podelila fotografije bizarnih prizora. Na jednoj od njih Bjanka sedi na stolici napravljenoj od lutke, čija glava širom otvorenih očiju „gleda“ iza nje.

U zvaničnom saopštenju objašnjeno je da kolač ne predstavlja hranu, već „prinos“. Nameštaj, kako se navodi, simbolizuje telo, ograničenje i kontrolu, brišući granicu između objekta, osobe i idola.

Projekat BIO POP zamišljen je kao višegodišnji umetnički ciklus koji će trajati čak sedam godina i biti završen 2032. godine. Bjanka Censori najavljuje da će se u narednim fazama baviti temama ispovesti, žrtve i ponovnog rađanja, a sledeća izvedba planirana je za narednu godinu.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kanje Vest upao na svadbu u Italiji: