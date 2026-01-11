Njega svi znaju, ali ženu koju voli već 17 godina ne zna niko: Evo ko je supruga slavnog glumca, upoznali su se na neobičnom mestu!
Vudi Harelson i njegova supruga Laura Lui, koji se retko pojavljuju zajedno u javnosti, iznenadili su prisutne dolaskom na holivudsku Stazu slavnih, gde su pružili podršku reditelju Džejmsu L. Bruksu. U braku su već 17 godina, a njihova ljubavna priča započela je sasvim neočekivano.
Par se pojavio u opuštenom izdanju, daleko od glamura, a Laura je bila bez šminke, što oslikava njihov jednostavan način života i posvećenost ekologiji i organskoj ishrani. Upravo iz te strasti Laura je razvila i sopstveni posao, pokrenuvši servis za dostavu organske hrane.
Upoznali su se još 1987. godine na snimanju serije „Kafić Uzdravlje“, kada je Laura postala Vudijeva lična asistentkinja. Glumac je kasnije priznao da su emocije postojale od samog početka, iako ih u početku nije želeo da prizna.
Venčali su se 2008. godine na intimnoj ceremoniji na Mauiju i zajedno imaju tri ćerke. Harelson je otvoreno govorio da pre susreta sa Laurom nije verovao u brak niti u dugoročne veze, ali je upravo ona promenila njegov pogled na ljubav i zajednički život.
(Kurir.rs/Najžena)
