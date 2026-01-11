Slušaj vest

Vudi Harelson i njegova supruga Laura Lui, koji se retko pojavljuju zajedno u javnosti, iznenadili su prisutne dolaskom na holivudsku Stazu slavnih, gde su pružili podršku reditelju Džejmsu L. Bruksu. U braku su već 17 godina, a njihova ljubavna priča započela je sasvim neočekivano.

Vudi Harleson
Vudi Harleson sa suprugom Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Par se pojavio u opuštenom izdanju, daleko od glamura, a Laura je bila bez šminke, što oslikava njihov jednostavan način života i posvećenost ekologiji i organskoj ishrani. Upravo iz te strasti Laura je razvila i sopstveni posao, pokrenuvši servis za dostavu organske hrane.

Upoznali su se još 1987. godine na snimanju serije „Kafić Uzdravlje“, kada je Laura postala Vudijeva lična asistentkinja. Glumac je kasnije priznao da su emocije postojale od samog početka, iako ih u početku nije želeo da prizna.

Vudi Harleson
Vudi sa suprugom Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Venčali su se 2008. godine na intimnoj ceremoniji na Mauiju i zajedno imaju tri ćerke. Harelson je otvoreno govorio da pre susreta sa Laurom nije verovao u brak niti u dugoročne veze, ali je upravo ona promenila njegov pogled na ljubav i zajednički život.

(Kurir.rs/Najžena)

