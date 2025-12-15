Slušaj vest

Nataša Ninković trenutno uživa na egzotičnoj destinaciji sa svojim prijateljicama, a deo trenutaka sa odmora podelila je Ivana Kukrić. Poznata po svojoj lepoti, Ivana je na društvenim mrežama objavila video snimke koji prikazuju zanimljive i opuštene trenutke sa putovanja.

U jednom od snimaka našao se i selfi na kojem je Nataša Ninković u kupaćem kostimu. Glumica je pozirala sa šeširom i naočarima za sunce, ne skidajući osmeh sa lica. Na sebi je imala elegantan crni kupaći kostim sa crnom ružom na ramenu, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije: „Prelepo“, „divno“, „pravi raj“, „uživajte“…

Nataša Ninković Foto: printscreen/instagram/ivanakukric

Ivana Kukrić, koja je tokom karijere važila za jednu od najlepših domaćih manekenki, danas je svoj javni život zamenila porodičnim. Već godinama živi u Americi i uživa u skladnoj zajednici sa crnogorskim biznismenom Ivanom Bajkovićem, kog retko prikazuje javnosti. Par je pre dve godine dobio drugo dete, dok im je prva ćerka Hana rođena 2018. godine.

Ivana je svojevremeno priznala i da danas kao majka dve devojčice ipak ne može da zamisli da živi u Americi.

- Amerika se dosta promenila, definitivno nije ona ista zemlja koja je bila kad sam živela ovde. Nažalost, puno mojih poznanika, posle dugogodišnjeg života u Americi, vraćaju se u Evropu. Sad kad imam decu, nisam sigurna da bih volela da ih ovde odgajam. Puno stvari koje se trenutno propagiraju su meni zastrašujuće, rekla je za Novu.

