Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je privukla pažnju svojim smelim modnim izborom, izazvavši brojne komentare na društvenim mrežama. Trenutno uživa u Španiji, tačnije u Marbelji, odakle je podelila novu fotografiju na Instagramu.

Na slici Jelisaveta pozira u minijaturnom crnom šortu sa čipkastim detaljima, dok je gornji deo u istoj boji isticao duboki dekolte. Fokus fotografije prirodno je pao na njen stajling, ali i elegantan izgled. Glumica je veče provodila uz čašu belog vina, kosu je svezala u urednu punđu, a kompletan izgled zaokružila je sandalama na visoku štiklu.

Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Smršala uz pomoć stručnjaka

Jelisaveta je nakon porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva kako treninzima tako i redukovanom ishranom, o čemu je jednom prilikom govorila.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu - istakla je glumica.

