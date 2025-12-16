Uhapšen Nik Rajner nakon što su njegov otac Rob Rajner i majka Mišel Singer Rajner nađeni mrtvi u kući

Potresne fotografije koje su obišle svet prikazuju trenutak kada policija obara Nika Rajnerana tlo i stavlja mu lisice, nedugo nakon ubistva njegovih roditelja – čuvenog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner.

Hapšenje Nika Rajnera Foto: LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nik, star 32 godine, uhapšen je u nedelju uveče na stanici metroa u Ekspozicionom parku u Los Anđelesu, oko 24 kilometra udaljenoj od porodične vile u Brentvudu. Pripadnici LAPD-ovog odeljenja za ubistva i razbojništva, uz pomoć američkih maršala, savladali su ga i sproveli do policijskog vozila.

Krvavi hotel i misteriozni tragovi

Hapšenje Nika Rajnera Foto: LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pre hapšenja, Nik se prijavio u hotel Pirsajd Santa Monika, gde je osoblje kasnije zateklo uznemirujući prizor. Prema navodima, tuš kabina bila je puna krvi, u sobi su postojali krvavi tragovi koji su vodili do kreveta, dok je jedan prozor bio prekriven čaršafima.

U hotel je stigao oko četiri sata ujutru, svega nekoliko sati nakon žestoke svađe sa roditeljima na prazničnoj zabavi kod Konana O’Brajena, piše TMZ. Svedoci tvrde da je Nik delovao dezorijentisano i „potpuno van sebe“, te da se nikada nije zvanično odjavio iz hotela.

Hapšenje Nika Rajnera Foto: LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Brutalno ubistvo u luksuznoj vili

Rob Rajner (78) i Mišel Singer Rajner (70) pronađeni su mrtvi u nedelju u svojoj luksuznoj kući u Brentvudu, vrednoj oko 13,5 miliona dolara. Prema policijskim izveštajima, oboje su izbodeni nožem.

Tela je pronašla njihova ćerka Romi, koja je odmah obavestila policiju. Nedugo zatim, istražni organi su saopštili da se njihov sin Nik smatra odgovornim za smrt roditelja, što je šokiralo Holivud i brojne prijatelje porodice.

„Član porodice je opasan“

Prema informacijama koje su procurele u javnost, Romi je policiji rekla da „član porodice treba da bude osumnjičen“, jer je, kako je navela, „opasan“. Nedugo potom, Nik je uhapšen i sada se suočava sa federalnim optužbama za dvostruko ubistvo, bez mogućnosti kaucije.

Haos na zabavi kod Konana O’Brajena

Samo nekoliko sati pre zločina, Nik je zajedno sa roditeljima prisustvovao prazničnoj zabavi kod Konana O’Brajena. Prema svedočenjima gostiju, došlo je do izuzetno glasne svađe koja je zabrinula prisutne zvanice iz sveta šou-biznisa.

– Nik je sve uznemirio, ponašao se haotično i stalno pitao ljude da li su poznati – rekao je izvor za magazin People.

Godine borbe sa zavisnošću i psihičkim problemima

Porodica Rajner se, prema pisanju TMZ-a, mesecima borila sa Nikovim pogoršanim mentalnim stanjem i problemima sa drogom, priznajući prijateljima da su „pokušali apsolutno sve“.

Nik je prvi put završio na rehabilitaciji još sa 15 godina, a do 2016. godine, kada je imao 22, rekao je da je na lečenju bio čak 17 puta. U tom periodu više puta je ostajao bez doma.

– Bio sam beskućnik u Mejnu, Nju Džerziju i Teksasu. Spavao sam na ulici, provodio nedelje napolju. Nimalo zabavno – rekao je tada.

Kasnije je priznao da mu je takav život dozlogrdio.

– Smučilo mi se to s***. Dolazim iz dobre porodice. Nisam trebalo da završim na ulici i u prihvatilištima – rekao je iskreno.

Kajanje roditelja i bolna priznanja

Godinu dana pre tragedije, Rob i Mišel Rajner su javno govorili o greškama koje su pravili u borbi sa sinovljevom zavisnošću.

– Kada nam je Nik govorio da terapije ne funkcionišu, nismo ga slušali – rekao je Rob Rajner za Los Anđeles Tajms.

– Više smo verovali stručnjacima nego sopstvenom detetu.

Mišel je tada dodala da su ih terapeuti ubeđivali da je Nik manipulator i lažov – i da su im poverovali.

Film „Biti Čarli“ – pokušaj izlečenja

Nik Rajner, sin Roba Rajnera Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon perioda trezvenosti, Nik i njegov otac zajedno su napisali i realizovali poluautobiografski film „Biti Čarli“ (Being Charlie), koji govori o razornom uticaju zavisnosti na porodicu. Nik je na filmu radio čak i dok je bio na rehabilitaciji.

Završnica filma donosi očevu izvinjavajuću poruku sinu zbog grubog odnosa i prinudnih lečenja – baš onako kako se, prema Robovim rečima, dogodilo i u stvarnom životu.

U intervjuu iz 2016. godine Nik je rekao da mu je rad na filmu pomogao da se konačno zbliži sa ocem.

– Dok sam bio na ulici, mogao sam da umrem. Sve je stvar sreće. Baciš kockice i nadaš se da ćeš preživeti – rekao je tada.

Poslednji oproštaj bliskih prijatelja

Nedugo nakon ubistva, bliski prijatelji porodice, Bili Kristal i njegova supruga Dženis, stigli su u dom Rajnerovih kako bi se oprostili. Prema navodima TMZ-a, ćerka Romi ih je pozvala nakon što je policiji prijavila zločin, a oni su želeli da se lično oproste od dugogodišnjih prijatelja.

