Američki filmski reditelj i glumac Rob Rajner (78) i njegova supruga Mišel Rajner (68) pronađeni su bez znakova života u porodičnoj kući u Los Anđelesu, navode izvori upoznati sa tokom istrage. Njihova rezidencija, procenjena na oko 13.5 miliona dolara, trenutno je pod policijskim obezbeđenjem, dok nadležni organi pokušavaju da rasvetle okolnosti tragedije.

Detalji sa mesta zločina

Kako prenose američki mediji, tela Roba i Mišel Rajnera pronađena su u nedelju, a na njima su uočene ubodne rane. Prema prvim informacijama iz policije, na objektu nije bilo tragova nasilnog ulaska, što istražitelje navodi na pretpostavku da je osoba odgovorna za zločin imala legitiman pristup kući.

U galeriji pogledajte fotografije sa mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Zamenik načelnika Policijske uprave Los Anđelesa, Alan Hamilton, saopštio je da se istraga nalazi u početnoj fazi i da se razmatraju sve moguće verzije događaja.

Istraga i nezvanične informacije

Pojedini mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, izneli su tvrdnje da je tragediji prethodio porodični sukob, kao i da se proverava eventualna umešanost nekog od članova porodice. Zbog toga je nakon ispitivanja u zatvoru zadržan njihov sin Nik Rajner, a određena mu je i kaucija od 4 miliona dolara. Porodični trenuci koji su prethodili tragediji

Javnost je dodatno potresena činjenicom da je samo nekoliko nedelja pre tragedije ćerka para, Romi Rajner, na društvenim mrežama delila fotografije sa porodičnog putovanja. Objave, nastale krajem novembra, prikazuju Roba Rajnera u opuštenim i srećnim trenucima sa ćerkom.

U jednoj od objava Romi je napisala da je "zahvalna na porodici i zdravlju", rečenicu koja sada dobija snažan emotivni kontekst.

U galeriji pogledajte poslednje fotografije Roba i Mišel Rajner:

1/5 Vidi galeriju Poslednje fotografije Roba i Mišel Rajner Foto: Printscreen/Instagram/romyreiner

Karijera koja je obeležila decenije filma

Rob Rajner, rođen u Bronksu, važio je za jednu od ključnih ličnosti američke kinematografije poslednjih pedeset godina. Prve velike korake napravio je kao glumac u seriji Svi u porodici, u kojoj je gotovo deceniju tumačio lik Majkla Stivika. Kao reditelj potpisao je niz filmova koji su postali deo filmske istorije, među kojima su Princeza nevesta i Kad je Hari sreo Sali. Za ostvarenje Nekoliko dobrih ljudi bio je nominovan za Oskara 1993. godine.

Takođe je bio jedan od osnivača produkcijske kuće Castle Rock Entertainment, zaslužne za projekte kao što su serija Seinfeld i film Bekstvo iz Šošenka. Do poslednjih godina bio je aktivan i kao glumac.

Mišel Rajner i njen doprinos

Mišel Rajner bila je producentkinja i fotografkinja, poznata po snažnoj podršci suprugovom radu. U holivudskim krugovima bila je cenjena i zbog angažmana u humanitarnim projektima i društveno odgovornim inicijativama.

Reakcije javnosti i poznatih ličnosti

Nakon objavljivanja vesti o njihovoj smrti, usledile su brojne poruke oproštaja iz sveta filma, umetnosti i politike. Guverner Kalifornije Gevin Njusom opisao je Rajnera kao "velikodušnog genija čije su priče učile generacije empatiji i pravdi!".

U galeriji pogledajte fotografije Roba i Mišel Rajner:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama naveo je da su Rob i Mišel živeli živote "vođene svrhom i verom u dobrotu ljudi". Brojni glumci i reditelji, među njima Ben Stiler i Džoš Gad, ocenili su gubitak kao „razoran“, ističući toplinu i ljudskost bračnog para.

Najnoviji podaci iz istrage

Prema informacijama koje je objavio britanski tabloid The Sun, sin Roba Rajnera, Nik Rajner (32), priveden je od strane Šerifskog odeljenja okruga Los Anđeles. Dalji detalji očekuju se nakon završetka obdukcije i nastavka istražnih radnji, dok policija apeluje na javnost da se uzdrži od nagađanja dok se ne utvrde sve činjenice.

