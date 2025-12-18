Donald Tramp povezao je ubistvo Roba Rajnera i njegove supruge sa njihovom kritikom njega, što je izazvalo osude republikanskih i liberalnih lidera.

Predsednik SAD Donald Tramp u ponedeljak je izazvao šok tvrdnjom da je ubistvo holivudske ikone Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner navodno povezano sa njihovim političkim stavovima protiv njegovih politika – iako za to nema nikakvih dokaza.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži pokušao da poveže smrt Rajnera sa njegovim stavovima i kritikama predsednika.

Hapšenje Nika Rajnera zbog sumnje da je ubio oca Rob Rajnera i majku Mišel Rajner Foto: LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

– „Ljutnja koju je izazivao kod drugih kroz svoju ogromnu, nepopustljivu i neizlečivu bolest uma poznatu kao TRUMP DERANGEMENT SYNDROME“ – napisao je Tramp.

Ubistvo i hapšenje sina

Rajner i njegova supruga pronađeni su mrtvi u svom domu u Južnoj Kaliforniji u nedelju uveče, a policija je slučaj okarakterisala kao „navodno ubistvo“.

U ponedeljak su vlasti uhapsile Nika Rajnera, mlađeg sina Roba Rajnera, zbog sumnje da je ubio roditelje.

U svom postu na mreži Truth Social, Tramp je tvrdio da je Rajner bio opsednut njim.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Trampov komentar izazvao osude

U celom saopštenju, Tramp je Rajnera opisao kao „mučenog i borbenog, ali nekada veoma talentovanog reditelja i komičara“ i naveo:

"Veoma tužna stvar se dogodila sinoć u Holivudu. Rob Rajner, mučen i borben, ali nekada veoma talentovan filmski reditelj i zvezda komike, preminuo je zajedno sa svojom suprugom Mišel, navodno zbog besa koji je izazvao kod drugih svojom masivnom, nepopustljivom i neizlečivom bolešću poznatom kao TRAMPOV SINDROM POREMETLJAJA, ponekad nazivan i TDS. Bio je poznat po tome što je ljude izluđivao svojom besnom opsesijom predsednikom Donaldom DŽ. Trampom, a njegova očigledna paranoja dostiže nove visine dok je Trampova administracija prevazilazila sve ciljeve i očekivanja veličine, a Zlatno doba Amerike je pred nama, možda kao nikada ranije. Neka Rob i Mišel počivaju u miru!“

Tramp i njegova nesklonost saosećanju

Bela kuća nije odgovorila na zahteve za komentar o kritikama koje je Tramp izazvao. Kada je kasnije upitan da li stoji iza svojih reči, bivši predsednik je rekao da je Rajner „osoba poremećena prema Trampu“ i dodao:

„Nikada nisam bio fan Roba Rajnera. Smatrao sam da je veoma loš za našu zemlju.“

Policija demantuje političku motivaciju

Donald Tramp Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Ipak, policija i nadležne službe nisu navele da postoji bilo kakva politička motivacija u smrti Rajnera i njegove supruge.

Ovo nije prvi put da Tramp javno napada osobe koje smatra svojim neprijateljima, čak i nakon njihove smrti. Njegov sukob sa pokojnim senatorom Džonom Mekejnom dobro je dokumentovan, a Tramp je i posle Mekejnove smrti kritikovao njegov rad.

– „Nije odradio posao za naše velike veterane i VA“ – rekao je Tramp o Mekejnu.

– „Nije moj tip, ali neki ga vole i mislim da je to u redu.“

Sa druge strane, Tramp nije javno komentarisao smrt bivšeg potpredsednika Dika Čejnija.

