Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da se njegov najstariji sin, Donald Tramp Mlađi, verio s Betinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha.

Srećne vesti objavili na prazničnoj proslavi

Tramp je to objavio na prazničnoj proslavi u Beloj kući. Portparol para kasnije je potvrdio srećne vesti, a ubrzo se pojavio i snimak samog predsednika Donalda Trampa kako objavljuje novosti.

"Vrlo se dobro slažu i upravo preko mene objavljuju da će se venčati", rekao je predsednik SAD pre nego što je pozvao par na scenu. Donald Tramp Mlađi se zatim zahvalio svojoj novoj verenici što je prihvatila njegovu prosidbu.

Treća veridba

Ovo je treći put da je Donald Donald Tramp Mlađi veren. Prethodno je bio u braku s Vanesom, bivšom manekenkom i glumicom, 12 godina, a zajedno imaju petoro dece. Vanesa je podnela zahtev za razvod 2018. Kasnije se verio s Kimberli Gilfojl, američkom televizijskom voditeljkom.

Romansa para započela je prošle godine, otprilike u vreme kada je Donald Tramp Mlađi raskinuo veridbu s bivšom voditeljkom Fox Newsa Kimberli Gilfojl. Prethodno je bio u braku s Vanesom Tramp.

