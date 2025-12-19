Slušaj vest

Slavni prepuštaju svojim asistentima i profesionalnim kreativcima mnogo toga da bi njihove vile izgledale besprekorno, ali kad je reč o novogodišnjoj dekoraciji mnogi od njih biraju da sami ukrase svoje kuće tako da im sezona praznika bude još lepša i veselija.

Tako je i u domu Ričarda Gira, koji ima dvoje male dece, pa su praznični dani još radosniji i šareniji, a glumčeva supruga Alehandra Silva nam je prošle godine pokazala delić njihovog enterijera pred Novu godinu i Božić.

Gospođa Gir se pohvalila jelkom u momentu dok su njihovi sinovi Aleksander i Džejms, koje mama zove Alehandro i Haime, završavali kićenje. Nedugo pre toga, porodica se preselila iz Amerike u Alehandrinu rodnu Španiju, pa je ovaj trenutak bio poseban.

Jelka Ričarda Gira i Alehandre Foto: Printscreen/Instagram/alejandragere

– Kao što Haime kaže: "Mama, mama, danas je prvi dan Božića" – napisala je Alehandra u novembru prošle godine. – Kako volim njihovu energiju i nevinost. Konačno, ove godine je Božić u Španiji!

U domu Ričarda Giradnevnim boravkom u sezoni praznika dominira veoma visoka jelka tamnozelene boje, veštačko drvo koje može ponovo da se koristi iz godine u godinu, a uz klasičnu jelku porodica Gir bira klasične ukrase.

Dečaci su s roditeljima pokačili po drvetu jednobojne kugle različitih boja i tekstura, dok se ponegde nalazi i velika pahulja, a sve je upotpunjeno novogodišnjim lampicama.

Ono što posebno privlači pažnju jeste da je jelka ukrašena bez mnogo opterećivanja uklapanjem boja, pa vidimo da dekoracija ne mora da bude stvar savršenstva i ekstravagancije i da može da fascinira i kada se ukrasi biraju opušteno i razigrano.

