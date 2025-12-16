Slušaj vest

Anđelina Džoli prvi put je javno pokazala ožiljke od mastektomije u novom, intimnom intervjuu. Više od decenije nakon što se 2013. godine podvrgla preventivnoj dvostrukoj mastektomiji, slavna 50-godišnja glumica je za časopis Time France objasnila zašto je odlučila da podeli rezultate zahvata koji joj je spasao život. Na taj korak se odlučila nakon što je njena majka preminula od raka dojke.

Poruka solidarnosti

"Ove ožiljke delim sa mnogim ženama koje volim. I uvek me dirne kada vidim druge žene kako dele svoje. Želela sam da im se pridružim, znajući da će Time France deliti informacije o zdravlju dojki, prevenciji i znanju o raku dojke," izjavila je dobitnica Oskara za magazin.

Rizik smanjen sa 87 na 5 odsto

Podsetimo, majka Anđeline Džoli, glumica Maršelin Bertran, preminula je 2007. godine u 56. godini. U autorskom tekstu za New York Times iz maja 2013. godine, pod naslovom "Moj medicinski izbor", Džoli je otkrila da nosi "neispravan gen" BRCA1, koji je značajno povećavao njen rizik od razvoja raka dojke.

"Želela sam ovo da napišem kako bih drugim ženama rekla da odluka o mastektomiji nije bila laka. Ali to je odluka zbog koje sam veoma srećna. Moje šanse da dobijem rak dojke pale su sa 87 odsto na manje od 5 odsto. Mogu da kažem svojoj deci da ne moraju da se plaše da će me izgubiti zbog raka dojke," napisala je tada.

Dve godine kasnije, u martu 2015. godine, Džoli je preventivno uklonila i jajnike i jajovode.

"BRCA testiranje treba da bude dostupno svakoj ženi"

U novom intervjuu glumica je naglasila koliko je važno da BRCA testiranje bude dostupno svim ženama.

"Svaka žena bi uvek trebalo da može sama da odredi svoj zdravstveni put i da ima informacije potrebne za donošenje informisanih odluka: genetsko testiranje i skrining treba da budu dostupni i pristupačni ženama sa jasnim faktorima rizika ili značajnom porodičnom anamnezom", rekla je Džoli.

"Kada sam 2013. godine podelila svoje iskustvo, učinila sam to kako bih podstakla informisane izbore. Odluke o zdravstvenoj nezi moraju biti lične, a žene moraju imati informacije i podršku koje su im potrebne da bi ih donele. Pristup skriningu i zdravstvenoj zaštiti ne bi smeo da zavisi od finansijskih mogućnosti ili mesta stanovanja", nastavila je.

Nova filmska uloga

Džoli igra u predstojećem filmu "Couture", u režiji Alis Vinokur, čija se premijera u Francuskoj očekuje u februaru 2026. godine. U toj, kako kaže, "veoma ličnoj priči", tumači lik Maksin Voker, američke filmske autorke kojoj je dijagnostikovan rak dojke. Za Time France je izjavila da se "uvek divila radu Alis", nazvavši je "briljantnom rediteljkom sa jedinstvenim pristupom" temi bolesti.

Maršelin Bertan sa ćerkom Anđelinom Džoli Foto: Printskrin/Twitter

"Prečesto filmovi o ženskim borbama, posebno o raku, govore o krajevima i tuzi, a retko o životu", istakla je glumica. Dodala je da je francuska rediteljka osetljivoj temi pristupila "sa velikom delikatnošću".

Prisetiła se i svoje majke: "Moja majka je godinama bila bolesna. Jedne večeri, kada su je pitali o njenoj hemoterapiji, postala je veoma emotivna i rekla mi je da bi radije pričala o nečemu drugom, osećala je da bolest postaje ceo njen identitet."

"Volim ovaj film jer priča priču koja daleko prevazilazi put jedne bolesne osobe – on prikazuje život. Upravo me ta svetlija perspektiva dirnula i navela da poželim da igram ovu ulogu", zaključila je Anđelina Džoli.

