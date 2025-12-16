Slušaj vest

Izveštaji navode da su se Nik i Rob posvađali na zabavi koju je organizovao američki voditelj tok-šoua Konan O’Brajen dan pre tragedije. Nekoliko sati kasnije, Rob i Mišel su pronađeni mrtvi, prerezanih grla. Tela je otkrila njihova ćerka Romi, koja je pozvala policiju nakon što je maserka koja je došla da poseti par primetila da niko ne otvara vrata. Romi je rekla da bi član porodice mogao biti osumnjičeni jer je bio „opasan“.

Pogledajte u galeriji prve footgrafije sa lica mesta:

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

„Biti Čarli“: Film kao ogledalo porodičnih problema

Pre nego što se tragedija dogodila, Rob Rajner je odvojio vreme od svoje zauzete karijere da režira film „Biti Čarli“, koji je napisao njegov sin Nik. Film prati fikcionalizovanu verziju njihove porodice i detaljno opisuje Nikovu borbu sa zavisnošću od droge i beskućništvom.

Scenario su napisali Nik i njegov prijatelj Met Elisofon, koga je upoznao na rehabilitaciji. Rob je takođe glumio u filmu, igrajući poznatog glumca koji se kandiduje za guvernera. Na kraju filma, Robov lik se izvinjava Niku - što se, prema Rajneru, dogodilo u stvarnom životu.

Rob Rajner i Nik Rajner na crvenom tepihu Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Porodične tenzije i uticaj drugih

Rob i Mišel su priznali da nisu uvek slušali svog sina. Mišel je rekla:

„Drugi su nas uticali. Rekli su nam da laže i pokušava da nas manipuliše - i mi smo im verovali.“

Rob je dodao:

„Kada je Nik rekao da mu nešto ne ide, nismo ga slušali. Bili smo očajni i pošto su ti ljudi imali diplome na zidu, verovali smo njima umesto našem sinu.“

Nik je opisao svoje frustracije:

Pogledajte u galeriji fotografije Nika Rajnera sa roditeljima:

Nik Rajner je sin Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner

„Bilo je to zato što sam bio umoran od svega toga. Potičem iz dobre porodice. Nisam trebalo da budem na ulicama i u skloništima za beskućnike.“

Rehabilitacija i beskućništvo

Nik je prvi put poslat na rehabilitaciju oko svog 15. rođendana, ali je mnogo puta odbijao da se vrati.

„Ako sam želeo da radim svoje stvari i da ne idem na programe koje su mi predlagali, morao sam da budem beskućnik“, rekao je Nik. Noći i nedelje je provodio na ulicama u Teksasu, Nju Džerziju i Mejnu.

Rob je govorio o svom pristupu:

„Stroga ljubav nije bila u mojoj prirodi. Ako vaše dete prolazi kroz težak period, glavni zadatak roditelja je da ga zaštiti. Na kraju krajeva, poznajem svoje dete bolje od bilo kog stručnjaka i trebalo je da verujem svojim instinktima.“

Hapšenje i drama na licu mesta

Pogledajte u galeriji i fotografije hapšenja Nika Rajnera:

Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje

U ponedeljak je Nik uhapšen na metro stanici Ekspozišn Park u Los Anđelesu, oko 24 kilometra od vile njegovih roditelja. Policija je privela Nika zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo.

Prethodno je odseo u hotelu Pirsajd Santa Monika, gde je osoblje navodno pronašlo kadu punu krvi, mrlje od krvi koje su vodile od kreveta i prozor prekriven čaršavima.

Istraga je još uvek u toku, a motiv za brutalno ubistvo nije zvanično potvrđen. Tužilaštvo će objaviti svoje sledeće korake u narednim danima, a očekuje se da će se Nik pojaviti na sudu.

Porodica Rajner u šoku

Portparol porodice je u ponedeljak potvrdio tragediju:

„Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog izuzetno teškog vremena.“

