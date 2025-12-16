Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner

Nakon što su američki filmski reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni mrtvi u porodičnoj kući u Los Anđelesu, policija je privela njihovog sina Nika Rajnera. Kako prenosi CNN, pozivajući se na izjavu načelnika policije, Nik Rajner je optužen za ubistvo roditelja.

Tela bračnog para pronađena su u njihovom domu u naselju Brentvud, nakon čega je policija započela intenzivnu istragu.

Detalji sa mesta zločina

Iako policija zvanično nije iznela mnogo informacija, pojedini mediji objavili su detalje o okolnostima pod kojima su Rob i Mišel Rajner pronađeni. Prema pisanju Dejli Mejla, bračni par je ubijen nožem, a povrede su bile smrtonosne. Njihova ćerka Romi Rajner, koja živi u neposrednoj blizini, navodno je prva ušla u kuću nakon što se roditelji nisu javljali.

Poslednji sati pre zločina

Portal TMZ navodi da je tragediji prethodila žestoka porodična rasprava. Kako tvrde izvori tog medija, Rob, Mišel i Nik Rajner su se u subotu uveče sukobili na prazničnoj zabavi kod komičara Konana O’Brajena. Prema svedočenjima prisutnih, razgovor je prerastao u "veoma glasnu svađu", koju su mogli da čuju i drugi gosti. Razlozi sukoba nisu poznati, niti je potvrđeno da li je Nik napustio zabavu zajedno sa roditeljima ili sam.

Otkrivanje tela

Dan nakon zabave, Rob i Mišel Rajner navodno su zakazali dolazak maserke kako bi se opustili. Kada je ona oko 14 časova stigla do njihove kuće i više puta pokucala i pozvonila, niko nije odgovorio. Zabrinuta, obavestila je Romi Rajner, koja je potom ušla u kuću i zatekla roditelje mrtve.

Izjava ćerke i fokus istrage

Prema navodima Dejli Mejla, Romi Rajner je tokom razgovora sa policijom izjavila da jedan član porodice "treba da bude osumnjičen jer je opasan". Nakon toga, detektivi su se fokusirali na Nika Rajnera, koji je poznat po problematičnoj prošlosti. On je priveden u nedelju uveče, a već narednog jutra protiv njega je podignuta optužnica za dvostruko ubistvo.

Kaucija i dalji postupak

Načelnik Policijske uprave Los Anđelesa, Džim Mekdonald, potvrdio je da je Niku Rajneru u početku određena kaucija u iznosu od četiri miliona dolara. Međutim, ta odluka je kasnije povučena, pa se osumnjičeni trenutno nalazi u pritvoru bez mogućnosti izlaska uz plaćanje kaucije. Policija zasad ne iznosi dodatne informacije, a istraga je u toku.

