Komičar i zvezda emisije „Endi Dik Šou“, Endi Dik, primljen je u rehabilitacioni centar u Palm Springsu, Kalifornija, nakon što je navodno pretrpeo predoziranje, potvrdio je njegov predstavnik, Trevor Sims, za USA TODAY 13. decembra 2025. godine.

Dik je prvi put podelio vest sa medijima putem TMZ-a 12. decembra, dva dana nakon što su on i dvojica njegovih prijatelja objasnili snimatelju incident koji je zabeležen na fotografijama na kojima se Dik naslanja na zid u Holivudu, delimično bez svesti.

Kontroverzni incident sa kokainom

„Zar ne izgledam kao da sam 100% dobro? 110%“, rekao je Dik snimatelju.

Komičar je rekao da je 9. decembra na trotoaru sreo čoveka „otprilike mojih godina“. Nakon što je seo pored njega, Dik tvrdi da je čovek izvukao krek kokain.

„Želeo sam da vidim šta radi. I, iskreno, ne smeta mi da s vremena na vreme uzmem malo kreka“, priznao je Dik.

Prijatelj koji je sedeo pored njega i prenosio incident uživo rekao je snimatelju da je otrčao po Narkan, sprej koji se koristi za lečenje predoziranja opioidima.

Portparol vatrogasne službe Los Anđelesa rekao je za USA TODAY da bez pismenog pristanka pacijenta, LAFD ne može da potvrdi identitet ili da objavi zaštićene detalje o incidentu.

Opasnosti od predoziranja i statistika

Prema Nacionalnoj medicinskoj biblioteci, krek kokain se zagreva da bi postao kristal i puši. Predoziranje kokainom, koji je „veoma zavisan“, može izazvati moždani udar, napade, nepravilan rad srca i srčani udar, a „ne postoji specifičan lek“ za lečenje trenutnog predoziranja.

Dugogodišnja borba sa zavisnošću

Endi Dik je godinama otvoreno govorio o svojim problemima sa zavisnošću. Godine 2021, objavio je kratkotrajni podkast „DICKTED with Andy Dick“ u kojem je govorio o svojim iskustvima.

Dik je počeo da se bavi emisijom „The Ben Stiller Show“ 1990-ih, ali je tokom života imao brojne pravne probleme i probleme sa zavisnošću.

Godine 2022, Dik je osuđen za seksualni napad na vozača prevoza u okrugu Los Anđeles četiri godine ranije, nakon čega je bio primoran da se registruje kao seksualni prestupnik, prema pisanju Los Anđeles Tajmsa.

