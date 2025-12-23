Slušaj vest

Popularni glumac Don Džonson, koji je nedavno proslavio 76. rođendan, svojevremeno je važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca u Holivudu, a imao je mnogo ljubavi. Najpoznatija je ona s Melani Grifit, s kojom je bio u braku dvaput, a ženio se još trima ženama.

Melani i Don Džonson Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Jedna od onih koje je najviše voleo je, međutim, ona s kojom nikad nije stigao do matičara, čuvena Peti D'Arbanvil.

Don Džonson je s američkom glumicom i modelom bio četiri godine u vanbračnoj vezi, a za to vreme su dobili sina Džesija, danas poznatog glumca.

Don Džonson i Peti Foto: RAP/MPI / Capital pictures / Profimedia

Dugo je njihova ljubav bila jedna od holivudskih misterija o kojima se šire urbane legende, a jednom prilikom je Don Džonson za People podelio delić Petine i njegove priče i potvrdio da je ona bila uzbudljiva koliko se nagađalo.

Zaiskrilo je odmah

Peti je poznata po pojavljivanju u raznim projektima čuvenog Endija Vorhola, pa je provodila mnogo vremena u njegovom studiju, popuarnoj "Fabrici", gde su često svraćale velike zvezde. Među njima i Don Džonson.

– Majku mog prvog sina sam upoznao jer sam snimao film u Njujorku i otišao sam u "Fabriku" Endija Vorhola – kaže glumac. – Ušao sam, a ona je stajala na stolu potpuno gola, majka mog sina. Mislim da se prvi put fotografisala za naslovnicu časopisa "Interview".

– Bila je, jednostavno, prelepa i zadivljujuća – priznao je Don Džonson.

Hemija je bila neosporna, ali tada se nije desilo ništa. Zvanično su postali par tek 1981, nakon što su se Peti i Don slučajno sreli u restoranu u Los Anđelesu.

Don Džonson i Peti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

On je, kako je ispričao u jednom intervjuu osamdesetih, došao u restoran sa svojom tadašnjom devojkom Tanjom Taker, velikom zvezdom kantri muzike, ali je kući otišao s Peti D'Arbanvil. I ne samo to...

– Te noći se uselila kod mene – rekao je za People glumac. – Ostali smo u krevetu oko osam dana. Posluga nam je donosila hranu i vodu.

Nakon što je Peti zatrudnela, odlučili su da se ne venčaju jer Džonson tad "nije mogao da se obaveže", a ni Peti "nije bila za to". Uskoro je stigao Džesi, koji je upotpunio njihovu sreću.

Upravo je ova ljubav zaslužna za to što je Don Džonson pobedio poroke.

– Jednog jutra sam ušao u trpezariju. Sunce je sijalo, ptice su pevale, a Peti je hranila bebu. Ušao sam teturajući se, seo i pogledao ih, a ona je pogledala mene i znao sam – ako nešto ne preduzmem, otići će. Zato sam rekao: "Peti, ja sam pijanac i narkoman i preduzeću nešto povodom toga".

Don Džonson

Glumac je pobedio svoje zavisnosti i vratio se formu, a potom stekao svetsku slavu zahvaljujući ulozi Sonija Kroketa u seriji "Poroci Majamija", koja se prikazivala od 1985. do 1990. godine.

Nije bilo suđeno

Peti i on ostali su zajedno do 1986. i tada se zauvek rastali.

Ona se potom udala za Terija Kvina, vatrogasca iz Njujorka, s kojim je dobila troje dece. Nastavila je povremeno da se bavi glumom, a poslednju ulogu je zabeležila u seriji "Milijarde", gde je igrala majku Bobija Akselroda.

Don Džonson se nakon raskida s Peti nekoliko godina kasnije ponovo oženio Melani Grifit, s kojom je dobio ćerku Dakotu i bio u braku sedam godina, a potom 1999. i Keli Fleger, s kojom je dobio troje dece.

