Bila je seks-simbol 50-ih i 60-ih, u Italiji voljenija od Đine Lolobriđide i Sofije Loren, ostvarila neverovatnu karijeru i izgradila veliku porodicu sa čovekom svog života. Međutim, od tragedije 1981. sve je krenulo nizbrdo



Svaka priča o ovoj italijanskoj divi na našim prostorima počinje pominjanjem Silvane Armenulić, koja je poznata pod ovim imenom iako je rođena kao Zilha Barjaktarević. Upravo je po Silvani Mangano jedna od najistaknutijih jugoslovenskih pevačica odabrala svoje umetničko ime, kojem je samo dodala prezime Armenulić posle udaje.

Silvana Armenulić Foto: Printscreen/Youtube

Umela je da iskoristi lepotu

I dok je naša Silvana rođena u Doboju, italijanska je, 1930, devet godina pre Silvane Armenulić, došla na svet u Rimu. Rođena je u italijansko-engleskoj porodici, a detinjstvo provela u teškom siromaštvu, kao i mnogi Evropljani tokom Drugog svetskog rata.

Zato je Silvana rano počela da radi kako bi pomogla porodici da se prehrani, najpre kao model i plesačica, a potom je sa 16 godina, prve godine posle kraja rata pobedila na izboru za Mis Rima. To joj je donelo mnogo prilika i, kao i mnogim drugim italijanskim lepoticama, otvorilo vrata filmske industrije.

Najpre je Silvana Mangano dobila malu ulogu u italijansko-engleskoj porodici, da bi se potom uputila na izbor za mis za koji je poznato da je pokrenuo mnoge glumačke karijere. Na takmičenju za Mis Italije otkrivene suĐina Lolobriđida, Eleonora Rosi Drago, Đijana Marija Kanale, Lusija Bose... U ovom takmičenju je bila samo učesnica, ali joj to svakako nije odmoglo na putu do uspeha u glumi.

Ono što joj je bilo daleko korisnije je ljubav sa čuvenim zavodnikom Marčelom Mastrojanijem, koja joj je pomogla da dođe do filmskog ugovora, ali mnogi su saglasni da ova veza nije bila presudna za kasniji uspeh Silvane Mangano – to je postigla sama.

Silvana Mangano, italijanska diva Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Velika karijera Silvane Mangano

Iako je bilo potrebno malo vremena, ona je postala senzacija, pre svega zahvaljujući filmu "Gorki pirinač" (Riso Amaro) Đuzepea de Santisa iz 1949, u kom je igrala beračicu na polju pirinča u dolini Poa. Iste godine kad je izašao ovaj film,

Silvana je potpisala ugovor s kućom Lux Film i udala se za producenta Dina de Laurentisa. U njenoj dugoj karijeri istakli su i filmovi "Veštice", "Crne oči", "Veronski proces"... Čak triput je osvojila nagradu David di Donaleto za najbolju glumicu.

Pored toga što je bila nadarena glumica, njena lepota i seksepil bili su snažni aduti koji su joj obezbedili mnogo uloga. Bila je jedan od najvećih seks-simbola pedesetih i šezdesetih u Italiji i na Starom kontinentu. Nikada, doduše, nije dostigla status kakav su u svetu imale velike rivalke Sofija Loren i Đina Lolobriđida, ali je u srcima italijanske publike decenijama bila jedna od najvećih i najvoljenijih.

Velika sreća, pa najveći bol

Kao žena takve lepote, uvek je bila na meti muškaraca, a neko vreme su je povezivali s poslednjim iranskim šahom Mohamedom Rezom Pahlavijem.

Međutim, nije poznato da je Silvanu nekad zainteresovao bilo ko osim njenog supruga. S De Laurentisom, kog je zavolela na samom početku karijere, dobila je četvoro dece: Veroniku, Rafaelu, Frančesku i Federika.

Silvana Mangano, italijanska diva Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Rafela je poznata po tome što je sa svojim ocem koproducirala "Dinu", dok je Veronikina ćerka Đijada danas veoma poznata u Americi, gde ima kulinarske emisije o italijanskoj kuhinji. Međutim, početkom osamdesetih savršen život Silvane Mangano počinje da se raspada.

Nakon što mu je avion pao na Aljasci 1981, Silvanin sin Federiko je poginuo, a glumica je bila slomljena bolom i sve više se povlačila u sebe.

Slomljeni zbog gubitka sina, Dino de Laurentis i ona počeli su da se udaljavaju, što je postepeno dovelo do kraha njihovog braka. Započeli su brakorazvodnu parnicu 1988. godine, ali nikada se nisu razveli zvanično jer je Silvanino zdravlje uveliko bilo narušeno.

Borila se s rakom pluća, bez mnogo izgleda da će se oporaviti, a život u njoj se polako gasio.

Italijanska glumica je imala samo 59 godina kada jem posle jedne operacije, pala u komu i zatim umrla u Madridu 16. decembra 1989. godine.

Jedna ulica u njenom rodnom Rimu nazvana je po Silvani Mangano jedanaesto godina nakon što je preminula.

