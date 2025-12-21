Slušaj vest

Kad pomislite na Jovanku Broz, pred očima imate sliku žene koja je svakog dana opravdavala svoj status prve dame Jugoslavije.

Supruga Josipa Broza Tita pratila je trendove svog vremena, ali ih je i postavljala, čime je izgradila prepoznatljiv stil, u isto vreme glamurozan i jednostavan. Nosila je mahom haljine s V-izrezom, s naglašenim strukom, kvalitetne, kožne tašne, biserne ogrlice i uvek i samo visoku, okruglu, punu punđu.

Dok je u svojim partizanskim danima imala talasastu paž frizuru začešljanu unazad, kad je postala prva dama počela je da oblikuje svoju gustu, izrazito crnu kosu u bogatu punđu, koja je tapirana tako da ima još više volumena.

Kako je njena krojačica Žuži Jelinek otkrila jednom prilikom, Jovanka Broz joj nije slučajno bila toliko odana.

Zašto Jovanka Broz nije odustajala od svoje punđe?

"Bila je zaista prelepa, s oblinama, lepim prsima i zubima, prosto je bilo milina gledati je. Ipak, jedino sam joj zamerila što je uvek imala istu frizuru", rekla je jednom prilikom Žuži.

Ona je, prisetila se, pokušala da je ubedi da proba nešto drugačije, ali je Jovanka to odbila jer nije želela da se prilagođava bilo čijem ukusu.

"Jednom sam joj rekla: 'Drugarice Jovanka, promenite frizuru, mi žene se moramo stalno menjati, jer muškarci vole da nas vide drugačije'. A ona je viknula: 'Ne! Imam svoju frizuru na koju sam navikla i neka se muškarci naviknu na nju'", ispričala je krojačica Jovanke Broz.

Žuži je podelila i da je maršalu bilo važno da Jovanka ostavi dobar utisak stilom:

"Tito je bio veoma posvećen tome da ona uvek izgleda lepo i često mi je govorio da za nju šijem najbolje što umem."

Nezaboravan stil Jovanke Broz

Nekadašnja prva dama SFRJ ostala je upamćena i kao žena koja je značajno doprinela razvoju modne industrije na našim prostorima, tada velikoj Jugoslaviji.

Redovno je pratila iz prvih redova modne revije, kako one na kojima su gostovali strani kreatori, tako i one koje su priređivali domaći dizajneri.

Omiljeni joj je bio Aleksandar Joksimović, čovek koji je oblikovao i obeležio jugoslovensku modnu scenu tokom više od tri i po decenije rada. Uz to što je negovala prefinjen stil i nosila elegantne haljine, umela je često da podrži trikotažnu proizvodnju iz Sirogojna i probudila interesovanje za ručne radove.

