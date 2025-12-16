Slušaj vest

Austrijski javni servis ORF otkrio je vizuelni identitet i dizajn bine za Pesmu Evrovizije 2026, koja će se održati u Beču. Predstavljeni koncept donosi spoj organskih oblika i moderne tehnologije, piše Eurovision World.

Centralnim delom scene dominiraće velika LED površina u obliku zakrivljenog lista, koja će činiti glavni vizuelni fokus produkcije. Celokupni dizajn zaokružuju impresivan luk i razrađena potporna struktura.

U galeriji pogledajte kako će izgledati bina na Evroviziji 2026 u Beču:

List, kao ključni motiv, simbolizuje ishodište i potencijal, predstavljajući nove početke i zajednički kreativni prostor koji slavi muzičku raznolikost Evrope. Zakrivljena linija izražava rezonanciju i muzičko kretanje, s ciljem prenošenja povezanosti i emocija, dok zlatna konstrukcija povezuje umetnost i funkcionalnost, stvarajući nameran kontrast organskim linijama.

Jedan od zanimljivih detalja je i to što će Grin Rum biti direktno povezan s binom putem. To će izvođačima omogućiti kretanje kroz publiku, što uključuje i tradicionalnu Pobedničku šetnju na kraju finalne večeri.

Iza dizajna stoji poznato ime

Autor koncepta je proslavljeni scenograf Florijan Veder, a ovo je njegov jubilarni, deseti scenski dizajn za Evroviziju. Veder je svetski poznat u svom poslu, a njegov portfelj uključuje scene za MTV nagrade, šou programe "America's Got Talent" i "Britain's Got Talent", kao i austrijske verzije "Star Manije", "Plesa sa zvezdama" i "Velike šanse". Sarađivao je i s muzičkim velikanima poput Bijonse, Dženifer Lopez i grupe U2.

Ovo je njegov deseti angažman na Evroviziji, a prethodno je dizajnirao scene u Bazelu (2025), Malmeu (2024), Roterdamu (2021), Tel Avivu (2019), Lisabonu (2018), Kijevu (2017), Beču (2015), Bakuu (2012) i Diseldorfu (2011).

Video: Da li je moguće odvojiti politiku od Evrovizije