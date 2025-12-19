Slušaj vest

Orlando Blum ne gubi vreme nakon raskida s Kejti Peri, te je otkrio koje osobine traži u sledećoj partnerki. Šest meseci nakon što je potvrđen kraj njihove veridbe, glumac je u TikTok videu za "People Gallery" odgovorio na pitanje da li bi radije imao "partnerku sa stilom ili s novcem". "Oboje", našalio se Blum, a zatim dodao: "Moram da odaberem jedno od ta dva?" Time je jasno dao do znanja šta mu je trenutno važno u ljubavnom životu.

Blum, koji s Peri ima petogodišnju ćerku Dejsi Dav, otkrio je da je nakon raskida imao vremena da razmisli o svojim prioritetima. U istom razgovoru podelio je i lični savet svima koji prolaze kroz težak period. "Delujte", poručio je. "Ustanite, neka vam to bude rutina. Uđite u svoje telo, izađite iz glave. Ako ste u glavi, uđite u svoje telo i delujte i nastavite da stvarate." Njegove reči nagoveštavaju da se trenutno fokusira na aktivnost, stabilnost i lični rast.

Iako ni on ni Kejti Peri nisu javno govorili o razlozima raskida, pevačica je u novoj pesmi "Bandaids" nagovestila je emocionalnu pozadinu kraja njihove veze. "Navikla sam da me izneveravaš / Nema smisla da pokušavaš da šalješ cveće sada", peva Peri, dodajući: "Govorim sebi da ćeš se promeniti, ali nećeš / Flasteri preko slomljenog srca." Uprkos glasinama o njenoj novoj vezi, Blum se zasad ne osvrće javno na te navode.

S druge strane, glumac je ranije istakao da mu je rad pomogao da krene dalje. U septembru je u emisiji "Today" rekao: "Odlično sam. Tako sam zahvalan. Imamo predivnu ćerku." Dodao je i da, uprkos raskidu nakon devet godina veze, s Kejti ima "sjajan" odnos, te da su oboje posvećeni zajedničkom roditeljstvu.

