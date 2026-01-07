Slušaj vest

Iako je kraljica Elizabeta IIbila u središtu svih raskošnih ceremonija, ona je bila poznata po svojoj štedljivosti i nije se rasipala kao drugi monarsi, što je posledica njenog odrastanja i sazrevanja u teškim danima Drugog svetskog rata.

Poticala je iz generacije koja je naučila kako da se snalazi, popravlja i prepravlja, pa je navodno volela da pakuje poklone u ukrasni papir koji je dobila, dugo koristila istu posteljinu, štedela struju tako što je stalno pazila je li isključeno svetlo kad izađe iz sobe...

Haljina koja je razbesena kraljicu

Zbog toga je navodno Elizabeta pobesnela kad je supruga njenog omiljenog unuka princa Harija odlučila da nosi vrtoglavo skupu haljinu. U pitanju je čuvena toaleta koju je francuska modna kuća Dior radila po meri, specijalno za Megan Markl 2019. godine, pred njen put u Maroko.

Megan u Dior haljini od 60.000 funti Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Cena ove haljina iznosila je čak 60.000 funti, danas oko 68.300 evra, a ona je inspirisana tradicionanim kaftanom i odabrana je za posetu princa Harija i Megan Markl Ambasadi Velike Britanije u Rabatu. I, uz to je, "probudila kraljičin bes kad je čitala u novinama o njoj".

– Kasnije je stavila Megan do znanja da je ta odeća bila loša procena – piše kraljevski biograf Robert Džobson u knjizi "Nasleđe Vindzorovih: Kraljevska dinastija tajni, skandala i preživljavanja".

Međutim, vojvotkinja od Saseksa kao da nije marila za kritike kraljice Elizabete, jer je u više navrata pojavljivala u custom izdanjima luksuznih brendova.

Kraljica Elizabeta i Megan Markl Foto: Profimedia

Bes zbog haljine nije ništa naspram najvećeg udarca

Međutim, to nije bio poslednji put da se kraljica Elizabeta II razbesni zbog Megan Markl, tvrde upućeni.

Navodno se ona toliko iznervirala kad je saznala da su princ Hari i Megan ćerki dali ime po njenom nadimku da je "bacila novine na pod i uplašila osoblje".

To se dogodilo dva meseca nakon smrti njenog supruga princa Filipa2021. godine: on je preminuo u aprilu, a princeza Lilibet Dajana je došla na svet početkom juna. Poznato je da su kraljicu Elizabetu od detinjstva samo najbliži zvali Lilibet, uključujući i njenog muža, a BBC je odmah posle rođenja devojčice objavio da kraljica nije znala da će biti nazvana tako.

Hari je insistirao da supruga i on imaju blagoslov kraljice, kao i da sigurno ne bi koristili njen nadimak iz detinjstva da nisu imali njenu podršku u tomu.

Međutim, reakcija unutar zidina Bakingemske palate je bila daleko od pozitivne, tvrdi Džobson.

Kraljica Elizabeta i Megan Foto: Profimedia

– Ne posedujem palate, ne posedujem slike, jedino što imam je moje ime. A sad su mi uzeli i to – navodno je rekla kraljica svom pomoćniku, kako je otkrio Valentinu Lou u knjizi "Dvorjani".

Nakon smrti princa Filipa, kraljica je najviše vremena provodila u zamku Vindzor, gde je imala malo posetilaca. Da situacija bude gora, Hari i Megan je trebalo da je posete na čaju, ali su to propustili.

Popodnevni čaj je bio obavezan dnevni ritual kraljice Elizabete decenijama, a navodno se toliko radovala poseti princa Harija i Megan da je tražila da im se napravi posebna torta, samo da se na kraju oni ne bi pojavili, a nisu ni javili da je došlo do promene planova.

