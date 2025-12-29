da li ga prepoznajete?

Nekada prepoznatljiv po krupnoj građi, glumac Bili Gardel danas izgleda gotovo neprepoznatljivo. Ogroman gubitak telesne težine nije promenio samo njegov fizički izgled, već i čitav način života.

Od 172 kilograma do potpuno nove figure

Bili Gardel, zvezda serije Majk i Moli, viđen je ove nedelje u Los Anđelesu u znatno vitkijem izdanju, nakon što je izgubio oko 77 kilograma. Do ove promene došlo je nakon operacije želudačnog bajpasa kojoj se podvrgao 2021. godine, u periodu kada je imao ozbiljne zdravstvene probleme i težio čak 172 kilograma.

U galeriji pogledajte kako je Bili Gardel izgledao nekada:

1/5 Vidi galeriju Bili Gardel pre gubitka kilograma Foto: Frederick M. Brown / Getty images / Profimedia, KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia, VALERIE MACON / Getty images / Profimedia

U 56. godini, glumac je primećen u ležernoj, modernoj kombinaciji tokom šetnje sa suprugom Pati, što je bilo jedno od njegovih ređih javnih pojavljivanja u poslednje vreme.

Operacija koja mu je, kako kaže, spasila život

Nedugo pre toga, Gardel je u iskrenom intervjuu, koji je preneo magazin People, otvoreno govorio o tome koliko mu je operacija promenila život. Priznao je da je odluku doneo tokom pandemije kovida.

"Kad je došao prvi talas i kad su objavili spisak rizičnih grupa, imao sam sve. Prekomerna težina, apneja u snu, pušač, dijabetes tipa 2, astma… Bila je to savršena oluja. Između loših krvnih nalaza, rasta krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2 i kovida – bilo je to dovoljno da me prestravi i natera da kažem: "Pa makar se pakao zaledio, moram nešto da promenim."

Zdravlje iz korena poboljšano

Promena načina života imala je ogroman uticaj na njegovo zdravlje.

U galeriji pogledajte kako Bili Gardel izgleda nakon gubitka kilograma:

1/5 Vidi galeriju Bili Gardel nakon gubitka kilograma Foto: Clutch Pockets Wambli/ZUMA Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Moj dijabetes je nestao. Osećam se snažno. Imam energije. Gubitak kilograma mi je spasao život."

Nova rutina i disciplina

Danas se Gardel pridržava stroge, ali održive dnevne rutine. Dan započinje doručkom koji uključuje sendvič sa ćuretinom, popodne jede mladi sir i voće, dok je večera lagana i bez pržene i slatke hrane. Svakodnevno unosi oko 2.2 litra vode, uzima multivitamine, riblje ulje i probiotike, a trenira tri do četiri puta nedeljno. Povremeno sebi dozvoli i mali izuzetak, poput parčeta rođendanske torte ili jedne kriške pice.

Promena odnosa prema hrani

Operacija je obavljena 17. jula 2021. godine, ali Gardel ističe da ključ promene nije samo hirurški zahvat, već potpuno drugačiji pogled na ishranu.

"Hrana je gorivo. Nije nagrada, nije uteha, nije lek. Morao sam da raskinem emotivnu vezu sa hranom."

Bili Gardel nakon gubitka kilograma Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Sitnice koje su ranije bile nemoguće

Gubitak kilograma doneo mu je i male, ali važne promene u svakodnevici, kao i jaču povezanost sa porodicom.

"Sada mogu da sedim na srednjem sedištu u avionu. Mogu da uđem u prodavnicu i kupim majicu direktno sa police."

Karijera uprkos kilogramima

Iako mu težina u jednom periodu nije predstavljala profesionalnu prepreku, 2010. godine dobio je glavnu ulogu uz Melisu Makarti u hit CBS-ovom sitkomu Majk i Moli. Serija, koja prati par koji se upoznaje na sastanku Anonimnih prejedatelja, emitovala se šest sezona i, kako sam kaže, zauvek mu je promenila život.

Tri godine kasnije ostvario je još jedan veliki televizijski uspeh u humorističnoj seriji Bob voli Abišolu, o muškarcu koji se zaljubljuje u medicinsku sestru dok se oporavlja od srčanog udara.

Bili Gardel pre gubitka kilograma Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Kada su zdravstveni problemi postali nepodnošljivi

Vremenom su se, ipak, nagomilali ozbiljni zdravstveni problemi.

"Postao sam toliko veliki i nepokretan da me je bolelo i samo ustajanje", priznao je.

Sve češće je razmišljao o tome hoće li moći da bude prisutan u životu supruge Pati i sina Vila, koji danas ima 22 godine. Iako se dva puta konsultovao sa lekarima u vezi sa operacijom mršavljenja, strah ga je u oba navrata zaustavio – sve dok pandemija nije bila konačni okidač.

Teško detinjstvo i početak borbe s hranom

Bili Gardel rođen je 20. avgusta 1969. godine u Pitsburgu, u saveznoj državi Pensilvaniji. Odrastao je u radničkoj porodici, obeleženoj čestim selidbama i životnim izazovima. Nakon razvoda roditelja, još kao tinejdžer morao je rano da preuzme odgovornost i pomogne u izdržavanju porodice. U tom periodu počeo je da razvija komplikovan odnos prema hrani, koji će kasnije snažno uticati na njegov privatni i profesionalni život.

Od čistača do stand-up scene

Sa samo 17 godina napustio je porodični dom kako bi ostvario san da postane stand-up komičar. Počeci su bili izuzetno teški – radio je razne poslove, uključujući i posao čistača u komičarskom klubu, samo da bi dobio priliku da nastupa.

Bili Gardel nakon gubitka kilograma Foto: Eugene Powers/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Humor mu je postao način preživljavanja, ali i mehanizam suočavanja sa strahovima, nesigurnostima i pritiscima svakodnevnog života.

Dijete koje nisu potrajale

Godinama je pokušavao da reši problem s težinom raznim dijetama – od ishrane sa malo ugljenih hidrata, preko keto dijete, do povremenog posta.

"I usput, sve to funkcioniše – ali ja nisam mogao da se držim nijedne. Stalno sam se vrtio u krug", priznao je.

Autentičnost koja je osvojila publiku

Tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih, Gardel je postepeno gradio ime u svetu stand-up komedije. Njegov stil bio je topao, samoironičan i iskren, često zasnovan na sopstvenim manama, porodičnom životu i borbama "običnog čoveka". Upravo ta autentičnost učinila ga je bliskim publici. Sa suprugom Pati u braku je od 2001. godine.

