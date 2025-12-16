Slušaj vest

Influenserka MekKena Bari podelila je sa pratiocima jednu od najtežih vesti u svom životu da je doživela spontani pobačaj.

MekKena je na Instagramu i TikToku objavila potresnu poruku u kojoj je otkrila da ona i njen suprug Brajan tuguju zbog gubitka svog „malog života“, nakon, kako kaže, nezamislivog gubitka koji je usledio posle višegodišnje borbe za potomstvo.

„Naš svet se srušio sinoć, kada je naše malo biće odlučilo da još nije vreme da nam se pridruži“, napisala je influenserka uz fotografiju njihove dnevne sobe.

MekKena Beri izgubila bebu Foto: mrsmckennabarry/instagram

„Ne postoje reči koje mogu opisati dubinu bola u kojem se davimo, ali nemam ni trunku žaljenja jer težina naše tuge odražava ogromnu radost koju smo sebi dozvolili da osećamo tokom ovog poslednjeg meseca.“

Dodala je da je njihova beba bila voljena i slavljena svakog trenutka od onog časa kada su saznali da postoji.

„Naša beba bila je toliko željena. Zauvek ćemo čuvati ovo nežno razdoblje u kojem smo dobili dar da budemo njegova/njena mama i tata“, napisala je.

Dirljivo pismo nerođenoj bebi

U drugom delu objave, influenserka se direktno obratila svojoj bebi rečima koje su rasplakale hiljade ljudi širom sveta.

„Našoj bebi: Bila si najmanja stvar koju sam ikada videla, ali rupa koju si ostavila je beskrajna. Nedostajaćeš nam, nedostajaće nam snovi o životu sa tobom. Žao mi je što te nikada nisam mogla držati u naručju, ali utehu pronalazim u saznanju da te drži Isus, dok nas čekaš na Nebu.“

Pauza od društvenih mreža

Na kraju poruke, MekKena je otkrila da će se povući sa društvenih mreža kako bi tugovala i bila uz supruga u ovom teškom periodu.

Radost koja je kratko trajala

Podsetimo, influenserka je početkom decembra prvi put podelila vest da je trudna, objavivši nekoliko emotivnih snimaka.

„Dan kada sam saznala da sam trudna“, napisala je tada.

Otkrila je da su testovi koje je uradila dan ranije pokazivali tek jedva vidljivu liniju, zbog čega nije želela da se prerano raduje – sve dok digitalni test nije jasno pokazao reč „trudna“.

„Bio je to neverovatno dragocen trenutak. Bila sam jedina osoba na svetu koja je to znala. Samo ja i Isus“, napisala je tada.

„Toliko emocija me je preplavilo. Kada sam videla reč ‘trudna’, celo telo mi se sledilo u najlepšem mogućem smislu. Shvatila sam da se ovo konačno dešava, nakon šest i po godina čekanja.“

Nažalost, radost je prerano ugašena – ali poruke podrške koje im sada stižu pokazuju koliko njihova priča dira srca ljudi širom sveta.