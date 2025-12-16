Slušaj vest

Glumačka legenda Džejn Fonda (87) prisetila se poslednjih trenutaka koje je provela sa Robom Rajnerom i njegovom suprugom Mišel, svega nekoliko sati pre nego što su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu, u Kaliforniji.

U nedelju, 14. decembra, Rob (78) i Mišeč (68) pronađeni su mrtvi, a vlasti sumnjaju na ubistvo. Njihov sin Nik Rakmer uhapšen je i trenutno se nalazi u zatvoru u Los Anđelesu, gde je zadržan bez mogućnosti kaucije, pod optužbom za ubistvo.

Fonda je 15. decembra na Instagramu podelila fotografiju pokojnog para i emotivnu poruku u kojoj je opisala njihovu poslednju zajedničku večer.

„Rob i Mišel Rajner bili su divni, brižni, pametni, duhoviti i velikodušni ljudi, uvek puni ideja kako da svet učine boljim i humanijim“, napisala je Fonda.

Otkrila je i da su joj Rajnerovi nedavno pomagali u ponovnom pokretanju Komiteta za Prvi amandman, organizacije koja se bori za slobodu izražavanja i protiv državne cenzure.

„Videla sam ih preksinoć, izgledali su zdravo i srećno“, dodala je: „Preplavljena sam tugom. Potpuno sam zatečena.“

Svađa na božićnoj zabavi?

Prema ranijim navodima koje prenosi PEOPLE, Rob i njegov sin Nik su u subotu uveče navodno imali veoma glasnu svađu na božićnoj zabavi koju je organizovao Conan O’Brien.

„Nik je sve uznemirio, ponašao se nepredvidivo, stalno je ispitivao ljude da li su poznati“, rekao je jedan od izvora.

Kako navodi TMZ, Rob i Mišel su nakon tog incidenta napustili zabavu, a već sledećeg dana pronađeni su mrtvi u svom domu. Vatrogasna služba Los Anđelesa pozvana je da pruži medicinsku pomoć oko 15:30 po lokalnom vremenu, ali im, nažalost, nije bilo spasa.

Istraga u toku

Rob i Mišel iza sebe su ostavili troje dece Džejka, Nika i Romi. Nik Rajner je, nakon što je identifikovan kao osumnjičeni, lociran u blizini kampusa Univerziteta Južne Kalifornije, navodi ABC News.

„Naš odsek za razbojništva i ubistva vodi ovu istragu. Radili su cele noći i uspeli da privedu Nika Rajnera“, izjavio je šef policije Los Anđelesa Jim Mekdoneli.

Istraga je i dalje u toku, dok Holivud i javnost ostaju u neverici zbog tragedije koja je potresla jednu od najpoznatijih filmskih porodica.