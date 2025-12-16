Slušaj vest

Mišel je gostovala u emisiji Džimi Kamel Lajv u ponedeljak, 15. decembra, gde je govorila o paru i njihovoj smrti.

„Poznajemo ih dugi niz godina i trebalo je da ih vidimo te večeri, te nedelje“, rekla je Mišel, misleći na planirani sastanak sa Rajnerom koji je bio zakazan za 14. decembar.

Nakon vesti o smrti para, bivši predsednik Barak Obama objavio je izjavu na X (nekada Twitteru):

„Mišel i ja smo slomljeni zbog tragične smrti Roba Rajnera i njegove voljene supruge, Mišel. Robovi doprinosi filmu i televiziji doneli su nam neke od naših najomiljenijih priča na ekranu.“

Barak je istakao i njihovu filantropsku i aktivističku posvećenost:

„Ispod svih priča koje je producirao, bila je duboka vera u dobrotu ljudi i doživotna posvećenost da tu veru pretoče u dela. Zajedno, on i njegova supruga živeli su život pun svrhe. Biće upamćeni po vrednostima koje su zastupali i po brojnim ljudima koje su inspirisali. Upućujemo najdublje saučešće svima koji su ih voleli.“

Sukob uoči tragedije

Prema izvorima koje citira People, Rob i Nik su se u subotu uveče žestoko posvađali na božićnoj zabavi, pre nego što su Rob i Mišel pronađeni mrtvi u nedelju popodne.

Jedan od gostiju izjavio je:

„Nik je sve uznemirio, ponašao se neuračunljivo, stalno je ispitivao ljude da li su poznati.“

TMZ je ranije izvestio da je nakon svađe par napustio zabavu koju je organizovao Konan O’Brajen. Tela su kasnije otkrila njihova ćerka Romi.

Nik je uhapšen oko 21:15 u blizini kampusa Univerziteta Južne Kalifornije, šest sati nakon što su tela njegovih roditelja pronađena. Hitne službe reagovale su oko 15:30, ali su Rob i Mišele već bili mrtvi.