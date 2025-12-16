Uhapšen Nik Rajner nakon što su njegov otac Rob Rajner i majka Mišel Singer Rajner nađeni mrtvi u kući

Rob i Mišel su pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u popodnevnim časovima 14. decembra. Prema izvorima za PEOPLE, tela su otkrila njihova ćerka Romi.

Ovo je Nik Rajner osumnjičen za ubistvo roditelja:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner je sin Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia, Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nik je osumnjičen za ubistvo i trenutno je zadržan bez kaucije u zatvoru. Njegov advokat, Alan Džekson, rekao je novinarima u sudnici u Los Anđelesu da njegov klijent još uvek nije medicinski oslobođen da prisustvuje suđenju.

Pre hapšenja, Nik je ispitan od strane odeljenja LAPD-a. Vatrogasna služba Los Anđelesa pozvana je u dom kako bi pružila medicinsku pomoć oko 15:30 časova u nedelju, a prema izvorima, žrtve su bili Rob i Mišel.

Pre nego što su pronađeni mrtvi, Rob i Nik su navodno imali „veoma glasnu svađu“ na božićnoj zabavi koju je organizovao Konan O’Brajan, prenosi PEOPLE.

Fotografije sa mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

„Nik je sve uznemirio, ponašao se neuračunljivo, stalno je ispitivao ljude da li su poznati“, rekao je jedan izvor.

Kratka retrospektiva Robovog života i karijere

Rob i Mišel su se upoznali dok je on režirao "Kad je Hari sreo Sali", a venčali su se 1989. godine, iste godine kada je film objavljen. Par je imao troje dece, uključujući Nika.

Rob je režirao niz filmova koji su danas klasik, uključujući:

This Is Spinal Tap (1984)

Stand By Me (1986)

The Princess Bride (1987)

A Few Good Men (1992)

Pored režije, Rob je započeo karijeru u Holivudu kao glumac u legendarnom sitkomu All in the Family. Bio je sin legendarne komičarske legende Karla Rajnera, koji je preminuo 2020. godine u 98. godini.