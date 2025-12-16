Nik se neće pojaviti pred sudom nakon što je uhapšen zbog ubistva svojih roditelja: Novi detalji slučaja
Nik Rajner neće se pojaviti pred sudom po optužbama da je ubio svoje roditelje, Roberta i Mišel Rajner dok mu ne bude dozvoljeno iz zdravstvenih razloga.
Rob i Mišel su pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u popodnevnim časovima 14. decembra. Prema izvorima za PEOPLE, tela su otkrila njihova ćerka Romi.
Ovo je Nik Rajner osumnjičen za ubistvo roditelja:
Nik je osumnjičen za ubistvo i trenutno je zadržan bez kaucije u zatvoru. Njegov advokat, Alan Džekson, rekao je novinarima u sudnici u Los Anđelesu da njegov klijent još uvek nije medicinski oslobođen da prisustvuje suđenju.
Pre hapšenja, Nik je ispitan od strane odeljenja LAPD-a. Vatrogasna služba Los Anđelesa pozvana je u dom kako bi pružila medicinsku pomoć oko 15:30 časova u nedelju, a prema izvorima, žrtve su bili Rob i Mišel.
Pre nego što su pronađeni mrtvi, Rob i Nik su navodno imali „veoma glasnu svađu“ na božićnoj zabavi koju je organizovao Konan O’Brajan, prenosi PEOPLE.
Fotografije sa mesta zločina:
„Nik je sve uznemirio, ponašao se neuračunljivo, stalno je ispitivao ljude da li su poznati“, rekao je jedan izvor.
Kratka retrospektiva Robovog života i karijere
Rob i Mišel su se upoznali dok je on režirao "Kad je Hari sreo Sali", a venčali su se 1989. godine, iste godine kada je film objavljen. Par je imao troje dece, uključujući Nika.
Rob je režirao niz filmova koji su danas klasik, uključujući:
This Is Spinal Tap (1984)
Stand By Me (1986)
The Princess Bride (1987)
A Few Good Men (1992)
Pored režije, Rob je započeo karijeru u Holivudu kao glumac u legendarnom sitkomu All in the Family. Bio je sin legendarne komičarske legende Karla Rajnera, koji je preminuo 2020. godine u 98. godini.