Slušaj vest

TikTok influenser Taker Džena, poznat po zabavnim skečevima i izazovima, preminuo je u 31. godini u Los Anđelesu.

Njegova smrt potvrđena je 11. decembra, a prema izveštaju Kancelarije medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles, Taker je izvršio samoubistvo u svom domu. Tužne vesti potvrdila su njegova braća, Karson i Konor, u zajedničkoj objavi na Instagramu juče, uz molbu pratioca da poštuju privatnost porodice u ovom teškom periodu.

„Ne znam ni odakle da počnem. Bio si moj najbolji prijatelj i još bolji stariji brat. Ceo život sam te gledao i pokušavao da sledim tvoje korake jer si uvek bio moj heroj“, napisao je jedan od braće u emotivnoj poruci uz niz zajedničkih fotografija iz detinjstva i mladosti.

Braća su dodala: „Znam samo jedno – ceo život ću gledati ka tebi dok se ponovo ne sretnemo. Bio si najljubaznija osoba koju sam ikada upoznao i najbolji brat kakvog je iko mogao da poželi. Ovaj period je izuzetno težak za našu porodicu, ali smo zahvalni svima koji su nam pružili podršku i razumevanje.“

Taker je na TikToku imao 3 miliona pratilaca, dok je na Instagramu pratio više od 340.000 ljudi. Svojim videozapisima često je uključivao prijatelje i braću, a sa zajedničkim TikTok nalogom Hustle House sakupili su preko milion pratilaca.

(Kurir.rs/Klix.ba)