Slušaj vest

Glumica Maja Mandžukastekla je veliku prepoznatljivost početkom dvehiljaditih godina, kada je zablistala u kultnom filmu "Munje", u kojem je igrala jednu od ključnih uloga. Nakon tog uspeha, iznenadila je javnost povlačenjem iz sveta glume i preseljenjem u Sjedinjene Američke Države.

Povratak iz Amerike i novi život u Srbiji

Tokom boravka u Americi, Maja se gotovo uopšte nije pojavljivala u medijima, pa se o njenom privatnom i profesionalnom životu znalo veoma malo. Posle nekoliko godina provedenih u inostranstvu, donela je odluku da se vrati u Srbiju. Od tada je znatno prisutnija u javnosti i češće se oglašava, kako kroz medije, tako i na društvenim mrežama.

U galeriji pogledajte fotografije Maje Mandžuke:

1/6 Vidi galeriju Maja Mandžuka Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Izgled koji ne prolazi nezapaženo

Danas ima 43 godine, a mnogi primećuju da se njen izgled nije mnogo promenio u odnosu na vreme kada je tumačila lik Kate u filmu „Munje“, snimljenom 2001. godine. Na Instagramu redovno objavljuje fotografije i video-snimke, a posebnu pažnju izazvao je snimak u kupaćem kostimu, na kojem je istakla vitku liniju, ravan stomak i zategnute noge.

Privatni život daleko od očiju javnosti

Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, Maja Mandžuka nikada nije javno predstavila emotivnog partnera, niti se do sada udavala. Nedavno je otvorenije govorila o temi porodice i roditeljstva, osvrnuvši se i na mogućnost usvajanja deteta.

Stav o porodici i roditeljstvu

"Nikada u životu nisam osetila takav pritisak, ni od roditelja, ni od prijatelja. Da sam htela, imala bih porodicu. Deca su nešto najlepše na svetu, ali znače i nastavak loze, a ja sam ponosna na svoj rodoslov. Ipak, veoma sam izbirljiva. Taj neko neko mora biti idealan da bih formirala porodicu. To se još nije desilo, što ne znači da se neće desiti sutra. Kao što ne znači da možda neću usvojiti dete. To mi je divno i humano," iskrena je bila Maja.

Pogledajte video: Maja Mandžuka o američkim glumcima