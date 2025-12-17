Slušaj vest

Nika Fehmiju je ćerka istaknutog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua. Sa svojih 29 godina, Nika važi za izuzetno lepu i harizmatičnu mladu ženu, a pažnju javnosti privlači i zbog bogatog porodičnog nasleđa.

Rođenje i porodični koreni

Rođena je 1995. godine u Njujorku, gde su se njeni roditelji preselili godinu dana ranije. Pored majke i oca, Nika potiče iz porodice u kojoj su umetnost i gluma duboko ukorenjeni – njena baka je čuvena glumica Branka Petrić, dok je njen deda legendarni Bekim Fehmiju.

Obrazovanje i profesionalni put

Iako je završila studije međunarodnih odnosa i ljudskih prava, Nika je svoju profesionalnu karijeru vezala za filmsku industriju. U Njujorku se bavi pisanjem scenarija i režijom kratkih filmova. Pored toga, učestvovala je u brojnim projektima kao modni fotograf i asistent urednika, kako u Srbiji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je majčinstvo promenilo Snežanu Bogdanović

Snežana Bogdanović je ranije govorila o tome koliko joj je rođenje ćerke promenilo pogled na život, ali je otkrila i kako je Nika dobila ime.

"Nika se rodila 1995. godine. Promenio se ugao iz koga sam posmatrala sopstveni život i pojačao se osećaj odgovornosti prema svemu što radim“, rekla je Snežana svojevremeno za "Story", a potom dodala:

"Ja sam predložila ime, a Uliks ga je odmah zavoleo. U našoj ćerki izmešale su se sve tri religije s naših prostora. Nika je boginja pobede, ime se sreće svuda, a kod nas ga ima na primorju."

Bajkovito venčanje

Nika Fehmiju nedavno je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku u romantičnom i raskošnom ambijentu. Ceremonija je podsećala na scene iz holivudskih filmova, a poseban emotivni trenutak bio je kada ju je otac Uliks Fehmiju dopratio do oltara i predao budućem suprugu.

Mlada je zablistala u beloj haljini pripijenoj uz telo, uz elegantnu podignutu punđu. Proslava je održana u prelepom okruženju, a snimci objavljeni na društvenim mrežama svedoče da su mladenci tokom čitavog slavlja zračili srećom i nisu skidali osmeh sa lica.

