Orlando Blum živi kao pušten s lanca: Stavio tačku na brak pa lumpuje sa tri devojke
Glumac Orlando Blum očigledno uživa nakon raskida sa Kejti Peri, koja je nedavno potvrdila vezu sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom. Blum je ovih dana viđen u Njujorku, gde je prisustvovao jednoj zabavi.
Provod u Njujorku
Nakon zabave, Orlando je napustio događaj u društvu tri devojke, a sve je ukazivalo na to da se odlično zabavio u njihovom društvu. Prema navodima, Blum i tri nepoznate žene nastavili su provod u jednom klubu. Na istoj zabavi bio je i Leonardo Dikaprio, ali je on otišao kući nešto ranije od Bluma.
U galeriji pogledajte fotografije Orlanda Bluma i Kejti Peri:
Veza sa Kejti Peri i zajedničko dete
Orlando Blum i Kejti Peri započeli su vezu 2016. godine, a tri godine kasnije su se verili. Godine 2020. dobili su ćerku Dejzi Douv. Iako je njihova veza u javnosti delovala stabilno, pre nekoliko meseci pojavile su se glasine da prolaze kroz krizu. Raskid su zvanično potvrdili početkom jula.
Zvanično saopštenje predstavnika
"Zbog velikog interesovanja i brojnih razgovora u vezi sa odnosom Orlanda Bluma i Kejti Peri, potvrđujemo da su Orlando i Kejti u poslednjih nekoliko meseci promenili prirodu svoje veze i sada su u potpunosti fokusirani na roditeljstvo. I dalje će se smatrati porodicom, jer im je zajednički prioritet, i uvek će biti – odgajanje njihove ćerke sa ljubavlju, stabilnošću i međusobnim poštovanjem", naveli su njihovi predstavnici.
Razlozi raskida i reakcije
Izvori bliski paru rekli su za strane medije da su Orlando i Kejti, koji su bili zajedno devet godina, raskinuli u junu.
"Kejti je, naravno, uznemirena, ali joj je laknulo što ne mora da prolazi kroz još jedan razvod, jer joj je to bilo najteže razdoblje u životu“, rekao je izvor, dodajući da je odnos između Kejti i Orlanda mesecima bio napet i da je raskid bio "neizbežan". Ni Kejti ni Orlando nisu javno otkrili konkretan razlog prekida.
Kejti Peri i Džastin Trudo
Nedugo nakon potvrde raskida, Kejti Peri je viđena u društvu Džastina Trudoa. Najpre su fotografisani u restoranu u Montrealu, gde su delovali veoma prisno. Kasnije su snimljeni i na jahti, gde su razmenjivali nežnosti, a krajem oktobra viđeni su u svom prvom javnom izlasku. Kejti Peri i Džastin Trudo prisustvovali su jednoj predstavi, nakon čega su pred fotografe izašli držeći se za ruke.
Početkom ovog meseca pevačica je na društvenim mrežama podelila i prve zajedničke fotografije sa Trudoom, otkrivši da su zajedno otputovali u Tokio.
Orlandova poruka nakon raskida
Orlando Blum je, nakon raskida, podelio savet svima koji prolaze kroz težak period: "Pokrenite se. Ustanite, napravite rutinu, radite bilo šta. Uđite u svoje telo, izađite iz svoje glave."
(Kurir.rs/Jutarnji)
