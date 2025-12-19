Slušaj vest

Glumac Orlando Blum očigledno uživa nakon raskida sa Kejti Peri, koja je nedavno potvrdila vezu sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom. Blum je ovih dana viđen u Njujorku, gde je prisustvovao jednoj zabavi.

Provod u Njujorku

Nakon zabave, Orlando je napustio događaj u društvu tri devojke, a sve je ukazivalo na to da se odlično zabavio u njihovom društvu. Prema navodima, Blum i tri nepoznate žene nastavili su provod u jednom klubu. Na istoj zabavi bio je i Leonardo Dikaprio, ali je on otišao kući nešto ranije od Bluma.

U galeriji pogledajte fotografije Orlanda Bluma i Kejti Peri:

1/5 Vidi galeriju Kejti Peri i Orlando Blum Foto: Profimedia

Veza sa Kejti Peri i zajedničko dete

Orlando Blum i Kejti Peri započeli su vezu 2016. godine, a tri godine kasnije su se verili. Godine 2020. dobili su ćerku Dejzi Douv. Iako je njihova veza u javnosti delovala stabilno, pre nekoliko meseci pojavile su se glasine da prolaze kroz krizu. Raskid su zvanično potvrdili početkom jula.

Zvanično saopštenje predstavnika

"Zbog velikog interesovanja i brojnih razgovora u vezi sa odnosom Orlanda Bluma i Kejti Peri, potvrđujemo da su Orlando i Kejti u poslednjih nekoliko meseci promenili prirodu svoje veze i sada su u potpunosti fokusirani na roditeljstvo. I dalje će se smatrati porodicom, jer im je zajednički prioritet, i uvek će biti – odgajanje njihove ćerke sa ljubavlju, stabilnošću i međusobnim poštovanjem", naveli su njihovi predstavnici.

Razlozi raskida i reakcije

Kejti Peri i Orlando Blum Foto: Profimedia

Izvori bliski paru rekli su za strane medije da su Orlando i Kejti, koji su bili zajedno devet godina, raskinuli u junu.

"Kejti je, naravno, uznemirena, ali joj je laknulo što ne mora da prolazi kroz još jedan razvod, jer joj je to bilo najteže razdoblje u životu“, rekao je izvor, dodajući da je odnos između Kejti i Orlanda mesecima bio napet i da je raskid bio "neizbežan". Ni Kejti ni Orlando nisu javno otkrili konkretan razlog prekida.

Kejti Peri i Džastin Trudo

Nedugo nakon potvrde raskida, Kejti Peri je viđena u društvu Džastina Trudoa. Najpre su fotografisani u restoranu u Montrealu, gde su delovali veoma prisno. Kasnije su snimljeni i na jahti, gde su razmenjivali nežnosti, a krajem oktobra viđeni su u svom prvom javnom izlasku. Kejti Peri i Džastin Trudo prisustvovali su jednoj predstavi, nakon čega su pred fotografe izašli držeći se za ruke.

Kejti Peri uhvaćena na večeri sa Džastinom Trudoom Foto: AP Adrian Wyld, AP Jordan Strauss

Početkom ovog meseca pevačica je na društvenim mrežama podelila i prve zajedničke fotografije sa Trudoom, otkrivši da su zajedno otputovali u Tokio.

Orlandova poruka nakon raskida

Orlando Blum je, nakon raskida, podelio savet svima koji prolaze kroz težak period: "Pokrenite se. Ustanite, napravite rutinu, radite bilo šta. Uđite u svoje telo, izađite iz svoje glave."

