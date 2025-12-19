da li ste znali?

Bred Pit je danas jedna od najvećih zvezda Holivuda, a pitanje kakav bi njegov put bio da ga nije otkrio Srbin, Božidar Bota Nikolić, koji ga je i angažovao za film "Tamna strana Sunca".

Ovo je bila prva velika uloga za Breda, gde je igrao rame uz rame sa legendama srpske kinematografije poput Milene Dravić i Sonje Savić.

U najužem izboru bila su tri glumca, ali je Pit ipak dobio ulogu. Kako je kasnije pričao reditelj, od sreće je pravio kolutove.

Pogledajte u galeriji kako je Bred Pit izgledao u filmu "Tamna strana Sunca":

Dok je boravio u Srbiji, Bred Pit nije propustio priliku da istraži noćni život Beograda. Veći deo vremena provodio je sa umetnikom Petrom Ilićem Ćirilom, često posećujući legendarni Studentski kulturni centar (SKC). Prema Ćirilovim rečima, Bred je imao jedinstven i neobičan pristup kada je prilazio devojkama.

Zanimljivo je i da ga je reditelj filma "Tamna strana Sunca" vodio na fudbalske utakmice Crvene zvezde, pružajući mu priliku da iskusi atmosferu srpskog sporta i navijačkog duha.

"Bred Pit je jedne godine blejao u SKC-u, doveo ga je Čarli Popović, doajen i papa za tehno muziku u našoj zemlji. Bred je blejao sa nama, bio je normalan dečko, jurio je ribe, kao napiše broj telefona i gađa ih, baci na sto", ispričao je Petar u emisiji "Zvezda je život".

Božidar Bota Nikolić Foto: Marina Lopičić

"Bili smo na utakmici, ne sećam se tačno s kim je Zvezda igrala. Bred se oduševio kada je video 100.000 ljudi na stadionu i iz sveg glasa je navijao za Zvezdu", zaključio je svojevremeno reditelj Boža Nikolić.

