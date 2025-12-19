Slušaj vest

Iako su brak okončali pre skoro dve decenije, Madona i Gaj Riči ponovo su se pojavili zajedno pred očima javnosti. Povod za njihov susret bio je važan trenutak u životu njihovog sina – umetnička izložba Roka Ričija, održana u Londonu.

Podrška sinu na velikom debiju

Bivši supružnici okupili su se kako bi pružili podršku 25-godišnjem Roku na otvaranju njegove prve veće izložbe pod nazivom "Talk Is Cheap". Zajedničko poziranje u londonskoj galeriji privuklo je veliku pažnju, jer je reč o njihovom prvom javnom pojavljivanju zajedno nakon razvoda iz 2008. godine i dugotrajnog sudskog procesa oko starateljstva.

Rokova poruka i ponos

Roko Riči se oglasio na Instagramu, gde je naveo da je svestan kritika koje prate njegov rad, ali da je izuzetno ponosan na svoj put. Posebno je istakao koliko mu znači to što su oba roditelja bila uz njega u trenutku njegovog važnog profesionalnog iskoraka.

Veče posvećeno sinu

Iako su Madona i Gaj Riči na događaj stigli u pratnji svojih sadašnjih partnera – Madona sa dečkom Akimom Morisom, a Gaj sa suprugom Džeki Einsli – pred kamerama su se fotografisali isključivo sa sinom, jasno stavljajući njega u fokus večeri.

Poruka umetnosti i novi porodični odnosi

U galeriji pogledajte fotografije Madone sa dečkom Akimom Morisom:

1/5 Vidi galeriju Madona i 36 godina mlađi fudbaler Akim Moris u vezi su 2 godine Foto: Printscreen/Instagram, B4859 / Avalon / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Madona je tom prilikom istakla da umetnost ima sposobnost da spaja ljude, naglasivši da naziv izložbe jasno pokazuje kako umetnička dela često govore snažnije od reči. Njihov zajednički dolazak simbolično je označio zreliju fazu porodičnih odnosa, u kojoj je podrška sinu zajednički prioritet.

Pogled unazad: brak i razvod

Madona i Gaj Riči upoznali su se krajem devedesetih godina, a sina Roka dobili su 2000. godine, iste godine kada su se i venčali. Njihov razvod 2008. bio je praćen brojnim kontroverzama, a najteži period nastupio je tokom borbe za starateljstvo. Roko je 2015. godine odlučio da živi sa ocem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Gaj Riči Foto: Profimedia

Novo poglavlje

Danas se čini da su stare nesuglasice ostavljene po strani. Odnos između Madone i njenog sina je stabilan, a Rokova izložba predstavlja simbol novog, mirnijeg poglavlja u porodici – onog u kojem se roditelji ponovo ujedinjuju kada je reč o podršci svom detetu.

