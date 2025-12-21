Slušaj vest

Stiven Spilberg je svoju prvu suprugu Ejmi Irvingupoznao na audiciji za njegov film "Bliski susret treće vrste", a interesantno je da se njeno ime i dan-danas provlači zbog toga što je, nakon razvoda 1989. godine, dobila jednu od verovatno najvećih nagodbi u brakorazvodnoj parnici u istoriji Holivuda. Reč je o 100 miliona dolara, a uprkos toj vrtoglavoj cifri koju je uzela bivšem suprugu, sa njim je ostala u odličnim odnosima.

Kada je Ejmi angažovao za "Bliski susret treće vrste", bila je premlada za ulogu, međutim, to ih nije sprečilo i da uplove u vezu.

Nije trebalo mnogo da se useli kod njega, a kasnije su dobili i sina Maksa. Stiven joj je čak obećavao i glavnu ulogu u kultnom "Indijana Džonsu", ali je odnos pukao pre nego što je ostvarenje realizovano.

Ejmi i Stiven Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Izgleda da mi je stvarni život značio više od moje karijere. Odselila sam se i mislim da kad odete, ne dobijete ulogu. To je sve", rekla je tada Irving koja je sa bivšim suprugom ostala četiri godine nakon rođenja deteta.

Ona je čak ostala da živi u blizini Spilberga kako bi mogli da dele fizičko starateljstvo nad sinom, da bi se kasnije nagodili na sudu za 100 miliona dolara, nakon što je sudija poništio njihov predbračni ugovor napisan na salveti. Međutim, taj iznos nije previše uticao na Stivenovo bogatstvo koje se danas procenjuje na 5.3 milijardi dolara.

"Ne znam koliko sam dugo bila u braku sa Stevenom. Ali, bili smo zajedno 14 godina - tri godine pauze. Pobegla sam na kratko, ali smo se onda pomirili", ispričala je.

Ejmi Irving Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Irving je 1994. godine priznala da se tokom braka s rediteljem osećala kao "supruga predsednika" jer su postojale neke stvari koje su se očekivale od nje, a koje, kako kaže, "ona nije".

Stiven Spilberg Foto: Profimedia

"Mislim da je bolelo biti supruga Stevena Spilberga i bolelo je biti bivša supruga Stevena Spilberga. Bilo je neugodno neko vrieme. Ne znam zašto. Znam samo da sam se osećala nepostojećom. Napravila bih film sa Stivenom, ali znam da to njemu ne bi bilo ugodno. Naše prijateljstvo nam je izrazito vredno", zaključila je glumica u jednom od intervjua.

