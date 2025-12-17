Slušaj vest

Predstavnica Finske na nedavnom izboru za Mis univerzuma u Tajlandu našla se u središtu međunarodnog skandala nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj rukama sužava oči. Taj gest je u mnogim kulturama Istočne Azije protumačen kao uvredljiv i rasistički.

Gubitak titule Mis Finske

Zbog sporne objave, Sari Džafče, dvadesetdvogodišnja misica čiji je otac poreklom sa Kosova, ostala je bez titule Mis Finske. Na fotografiji je stajao komentar kiinalaisenkaa syömäs, što se može prevesti kao "jedem sa Kinezom" ili "jedem kinesku hranu". Takva poza se često povezuje sa ismevanjem Azijata, što je dodatno pojačalo negativne reakcije.

Reakcije iz Azije i šire

Objava je izazvala oštre osude u Japanu, Južnoj Koreji i Kini, a polemika se proširila i van sveta mode. Na meti kritika našla se čak i Finer, nacionalna avio-kompanija Finske, iako nije bila direktno povezana sa slučajem. Premijerka Finske izjavila je da su ovakvi postupci "nepromišljeni i glupi" i ocenila da je čitava situacija "štetna" za ugled zemlje.

Izvinjenje Sare Džafče i nove kritike

Džafče se javno izvinila, navodeći da je gest napravila jer ju je bolela glava. Dodala je i da je sporni komentar uz fotografiju postavila njena prijateljica bez njenog znanja, kako je prenela finska štampa, uključujući list Ilta-Sanomat.

"Nije mi bila namera da bilo koga uvredim. Jedna od najvažnijih stvari za mene je poštovanje ljudi, njihovog porekla i razlika", napisala je na Instagramu.

U galeriji pogledajte fotografije Sari Džafče:

Sari Džafče, predstavnica Finske

Međutim, ni izvinjenje nije smirilo javnost. Deo kritika odnosio se na činjenicu da je objava bila na finskom jeziku.

"Nisam siguran da Kinezi van Finske ovo razumeju. Tako obzirno i iskreno izvinjenje", glasio je jedan sarkastičan komentar.

"Ovo nije bilo potrebno, Azijati vam nisu ništa uradili... I dalje smo razočarani zbog ovoga", napisao je drugi korisnik.

Političari dolili ulje na vatru

Dvoje finskih poslanika desnice, Juho Erola i Kaisa Garedev, dodatno su pogoršali situaciju objavivši fotografije na kojima imitiraju isti gest, navodno u znak podrške misici. Nakon burnih reakcija, objave su uklonjene. Erola se potom izvinio, navodeći da smatra da je Džafče izrečena "nesrazmerno stroga kazna". Aktuelni finski premijer Peteri Orpo oštro je kritikovao ponašanje poslanika, nazvavši ga "detinjastim“, uz napomenu da bi upravo oni morali da budu primer odgovornog ponašanja.

Finer i šteta po imidž zemlje

Iz avio-kompanije Finer potvrdili su za javni servis YLE da je kontroverza imala negativan odjek i da su zabeleženi pozivi azijskim turistima da izbegavaju Finsku.

"Izjave ili objave koje su pomenuli neki finski poslanici ne predstavljaju vrednosti Finera", poručili su iz kompanije u objavi na mreži Iks, napisanoj na japanskom jeziku.

"Kao avio-kompanija koju podržavaju zaposleni iz različitih sredina i putnici širom sveta, obećavamo da ćemo sve dočekati sa poštovanjem", dodali su.

Peticije i diplomatske reakcije

Slučaj je posebno snažno odjeknuo u Japanu. Jedan Japanac koji živi u Finskoj pokrenuo je peticiju kojom se traži istraga o antiazijskoj diskriminaciji, a do 14. decembra uveče prikupljeno je više od 7.000 potpisa, objavio je list Asahi Šimbun. Finska ambasada u Japanu saopštila je da je primila "brojna mišljenja i pitanja" u vezi sa pozivima da se Finska ozbiljnije suoči sa problemom rasizma.

"Rasizam ostaje izazov finskog društva, a njegovo rešavanje zahteva kontinuirane i odlučne napore", naveli su u objavi na mreži Iks.

Stav organizacije Mis Finske

Cela afera usledila je nakon burnog izbora za Mis univerzuma na Tajlandu, koji je već bio obeležen skandalima i optužbama za nameštanje. Organizacija Mis Finske saopštila je da je oduzimanje titule Sari Džafče bio "težak, ali neophodan" potez.

Sari Džafče, predstavnica Finske

"Mis Finske ima status uzora, što zahteva poštovanje svih ljudi bez obzira na njihovo poreklo, pozadinu ili izgled", navodi se u saopštenju.

"Duboko nam je žao zbog štete koju su ovi događaji prouzrokovali. Posebno azijskoj zajednici, ali i svima koji se smatraju uvređenim. Rasizam nikada nije prihvatljiv ni u kom obliku", poručili su iz organizacije.

