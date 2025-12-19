Slušaj vest

Nakon dugogodišnje tišine, Ričard Gir je otvoreno govorio o jednom od najkontroverznijih događaja u svojoj karijeri. Glumac, dugogodišnji prijatelj Dalaj Lame i zagovornik tibetanske nezavisnosti, zbog svojih političkih stavova dobio je dvadesetogodišnju zabranu dolaska na dodelu Oskara.

Stav prema zabrani

U razgovoru za Variety, Gir je objasnio da nikoga nije krivio zbog te odluke:

"Nisam to shvatao lično. Nisam mislio da u toj situaciji postoje "loši momci". Radim ono što radim i nikome ne želim nauditi. Želim štititi ljudska prava, boriti se protiv isključenosti i nepravde… ali uvek nastojim ostati blizu onoga što zastupa Njegova Svetost. Svi se mogu iskupljenjem popraviti, a na kraju svi moraju biti iskupljeni ili niko od nas neće biti. U tom smislu, nisam to shvatao lično."

Incident na dodeli Oskara 1993. godine

Zabrana je usledila 1993. godine kada je Gir, mimo zadatog scenarija i na vlastitu inicijativu, na dodeli Oskara oštro kritikovao kinesku politiku prema Tibetu, iako je tada trebao samo da uruči nagradu. Na crveni tepih vratio se tek 2013. godine, kada je ponovo dodelio nagradu, čime je pokazao da je njegov odnos sa Akademijom obnovljen.

Dugogodišnje prijateljstvo s Dalaj Lamom

Gir je prijateljstvo s Dalaj Lamom ostvario pre 45 godina, a njihova veza traje i danas. Trenutno promoviše dokumentarni film "Wisdom of Happiness", koji prikazuje život duhovnog vođe i sadrži intervjue sa 89-godišnjim Dalaj Lamom.

"Mislim da je ovo dovoljno važno da svoju poslednju energiju uložim u to da ljudi vide film. Bar ću posejati seme u glavama onih koji ga pogledaju“, rekao je Gir o filmu. On je i producent projekta i tvrdi da nikada nije radio toliko naporno da neki od njegovih filmova dosegne širu publiku.

