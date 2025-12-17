Slušaj vest

Samo nekoliko sati pre nego što je, prema navodima istrage, ubio sopstvene roditelje, Nik Rajner, sin legendarnog reditelja Roba Rajnera, izazvao je nelagodu među brojnim holivudskim zvezdama na prazničnoj zabavi kod Konana O’Brajena.

Kako prenosi Vol strit džornal, slavlje na kojem su se okupila velika imena filmske industrije naglo je izgubilo vedar ton kada je 32-godišnji Rajner počeo da ispituje goste bizarnim i besmislenim pitanjima, zbog čega je na kraju zamoljen da napusti događaj.

– Kako se zoveš? Koje ti je prezime? Da li si poznat? – navodno je Nik Rajner pitao zvanice, ostavljajući ih zbunjenim i vidno neprijatnim.

Pogledajte u galeriji footgrafije Nika Rajnera sa porodicom:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner je sin Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia, Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Incident sa Bilom Hejderom

Jedan od najneprijatnijih trenutaka dogodio se kada je Nik upoznat sa glumcem i komičarem Bilom Hejderom. Nakon što ga je Rajner stariji predstavio sinu, Nik je prekinuo Hejdera usred privatnog razgovora.

Kada mu je glumac mirno rekao da je zauzet, Nik je, prema svedočenju izvora za NBC News, nepomično stajao i zurio u njega, da bi potom besno otišao.

Stravično otkriće u luksuznoj vili

Pogledajte u galeriji i prve fotografije sa mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Manje od 24 sata kasnije, Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svojoj luksuznoj vili u Los Anđelesu, vrednoj 13,5 miliona dolara.

Maserska terapeutkinja, koja je tog dana imala zakazan tretman, nije uspela da uđe u kuću. Nakon toga je pozvala njihovu ćerku Romi Rajner, koja živi preko puta.

Romi je uspela da otvori vrata i tada je zatekla jeziv prizor – beživotno telo svog oca. U panici je pobegla iz kuće, dok je njen cimer pozvao hitne službe. Ona je, prema pisanju Njujork tajmsa, istovremeno kontaktirala i očevog dugogodišnjeg prijatelja, glumca Bilija Kristala.

Pogledajte u galeriji i fotografije hapšenja Nika Rajnera:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tek po dolasku hitne pomoći saznala je da je i njena majka pronađena mrtva u kući.

Detalji zločina koji lede krv

Istraga je pokazala da su supružnici Rajner ubijeni u ranim jutarnjim satima u nedelju. Tužilac okruga Los Anđeles Nejtan Hokman izjavio je na konferenciji za medije da se sumnja da su žrtve bile u krevetu kada su ubijene.

Izvor blizak istrazi naveo je da su tela pronađena sa prerezanim grkljanima, kao i da postoje indicije da su spavali u trenutku napada. Na telima su uočeni znaci mrtvačke ukočenosti, što ukazuje da su preminuli više sati pre nego što su otkriveni.

– Mogao je da to učini ubrzo nakon što su se svi vratili kući. Ušao je tokom noći i prerezao im grla dok su bili u krevetu, rekao je izvor za Dejli mejl.

Trejsi Rajner, ćerka Roba Rajnera Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Hapšenje i teške optužbe

Nik Rajner je uhapšen kasnije tog dana i optužen za dva krivična dela ubistva prvog stepena. Ukoliko bude proglašen krivim, suočava se sa doživotnom robijom bez mogućnosti uslovnog otpusta, pa čak i sa smrtnom kaznom.

