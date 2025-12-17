Slušaj vest

Gvinet Paltroupojavila u utorak uveče na premijeri filma "Marti Suprim" u Njujorku u posebnom društvu, sa svojom decom, Epl (21) i Mozisom (19), koje ima iz braka sa bivšim suprugom, frontmenom grupe Coldplay, Krisom Martinom.

Porodica je blistala dok su zajedno pozirali fotografima tokom svojeg prvog zajedničkog pojavljivanje na crvenom tepihu. Osmesi na njihovim licima jasno su pokazivali koliko im je ovaj trenutak bio značajan. Glumica, koja u filmu reditelja Džoša Safdija igra uz Timotija Šalamea i Fren Drešer, zablistala je u crnoj haljini sa mašnom na jednom ramenu i dubokim šlicem. Stajling je upotpunila crnim štiklama i crvenim karminom, dok joj je plava kosa padala ravno preko ramena.

Gvinet Paltrou i Timoti Šalame Foto: Greg Allen / Alamy / Profimedia

Epl je izgledala kao prava mamina kopija u jednostavnoj crnoj haljini sa polukružnim izrezom i otvorenim leđima. Kosu je nosila podignutu u elegantnu punđu, a kombinaciju je upotpunila dijamantskim minđušama.

Njen brat Mozis odlučio se za sivi sako, plavu košulju blago uvučenu u pantalone i prugastu kravatu, uz svetle pantalone i braon cipele.

Novi film Gvinet Paltrou prati priču o Martiju Mauzeru, ambicioznom šampionu u stonom tenisu, "mladiću sa snom koji niko ne shvata ozbiljno", koji, prema zvaničnom opisu.

Dobitnica Oskara tumači lik Kej Stoun, penzionisane filmske zvezde koja ulazi u romantičnu vezu sa Martijem. Fotografije na kojima se Gvinet i Timoti Šalame ljube na snimanju postale su viralne u oktobru 2024. godine, izazvavši burne reakcije kod njene dece.

Dodala je i da Epl i Mozis uglavnom izbegavaju da gledaju njene filmove.

- Zanimljivo je, zapravo me nisu mnogo gledali na velikom platnu. Oni me vole kod kuće, kao mamu, i ne žele da se suočavaju sa spoljašnjom slikom o tome ko sam.

- Ali mislim da su sada zaista uzbuđeni zbog ovog filma, jer su odrasli i mogu da naprave tu distancu - nastavila je. - Ipak, sigurna sam da će im biti neprijatno kada krenu scene ljubljenja.

1/3 Vidi galeriju Gvinet Paltrou sa decom Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumica je u šali prepričala i reakciju sina Mozisa kada je prisustvovao projekciji filma u Los Anđelesu 8. decembra, posebno tokom ljubavnih scena sa Šalameom.

- Bio je ovako - rekla je u emisiji "Kasno uveče sa Setom Majersom", prekrivajući rukama lice. - Sve vreme. Da, nije mu se dopalo… upozorila sam ga.

Gvinet Paltrou se na nekoliko godina povukla iz glume kako bi se posvetila odgajanju dece i razvoju svog milijardama vrednog wellness brenda

Film Marti Suprim označio je njen savršen povratak industriji.

- Deca su krenula na fakultet i kuća je ostala prazna. Razmišljala sam o tome koja je moja svrha i šta dalje - prisetila se. Epl studira pravo, istoriju i društvo na Univerzitetu Vanderbilt, dok Mozis pohađa Univerzitet Braun i predvodi bend People I’ve Met.

- Bila sam pomalo neraspoložena, a onda sam čula za Džoša Safdija i filmove koje je snimao, zatim za Timotija Šalamea, snimanje u Njujorku gde sam odrasla… Pomislila sam: ‘Znaš šta, uradiću to’ - rekla je glumica. - I jako mi je drago što jesam, jer sam zaista ponosna na ovaj film – potpuno je jedinstven.

VIDEO: Gvinet Paltrou