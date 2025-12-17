Uhapšen Nik Rajner nakon što su njegov otac Rob Rajner i majka Mišel Singer Rajner nađeni mrtvi u kući

Novi video-snimak prikazuje Nika Rajnera, sina slavnog holivudskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, kako mirno kupuje piće na benzinskoj pumpi samo nekoliko trenutaka pre nego što je uhapšen zbog ubistva svojih roditelja.

32-godišnji Rajner je optužen za dva krivična dela ubistva prvog stepena i trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije u Los Anđelesu. Snimak pokazuje ga u crnoj kapuljači i sa crvenim rancom, dok stoji u redu i kupuje piće, neposredno pre nego što su ga policajci priveli.

Detalji hapšenja i optužbi

Hapšenje je izvršeno u oblasti Ekspozicion Park u Los Anđelesu, u blizini Univerziteta Južne Kalifornije, oko 24 kilometra udaljeno od vile u Brentvudu, gde se sumnja da je počinio ubistvo.

Pored optužbi za ubistvo, Rajneru je stavljena i posebna oznaka da je koristio „opasno i smrtonosno oružje, nož“.

Zbog više ubistava, kazna koju Rajner može dobiti, ukoliko bude proglašen krivim, može biti doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta, pa čak i smrtna kazna.

Problemi sa mentalnim zdravljem i zavisnošću

Prema medijskim izveštajima, Nik Rajner je tokom godina imao probleme sa zavisnošću od droga, mentalnim zdravljem i periodima beskućništva, što dodatno komplikuje razumevanje njegove ličnosti i motiva.

Tragedija u porodičnoj kući

Ćerka pokojnog para, Romi Rajner (27), koja živi preko puta roditeljske kuće, bila je prva osoba koja je zatekla tela svojih roditelja, kako navode Los Angeles Times i TMZ.

Veče pre ubistva, porodica Rajner je, prema izveštajima, imala žestoku svađu sa Nikom na prazničnoj holivudskoj zabavi koju je organizovao Konan O’Brajen. Gosti su primetili da je Nik tada delovao uznemireno i nepredvidivo, postavljajući svima u kući u Pacific Palisades pitanje da li su poznate ličnosti.

Takođe je imao tenziju sa komičarem Bilom Hejderom, kojeg je navodno prekinuo u razgovoru. Kada mu je Hejder rekao da je u “privatnoj konverzaciji”, Nik je samo stajao i zurio u njega, a potom besno otišao, prenosi NBC News.

