Vreme praznika, novogodišnja i božićna euforija dozvoljavaju nam da utonemo u svet šljokica, svetlucavih mašni i glitera. Ako ove godine ne kitite jelku ili jednostavno samo želite nešto drugačije vreme je da razmislite o girlandi, ukrasu koji može da se postavi na mnogo mesta u kući.

Dženifer Lopez je pokazala kako je svojom ukrasila prelepi kamin, ali iako vi nemate kamin, jer, zapravo samo mali broj domova ga ima, girlandu možete staviti na drugo mesto.

Šank, podprozorska daska, polica sa knjigama i mnoga druga mesta mogu biti idealna za kićenje ovom vrstom dekoracije.

Tradicionalno kad spomenemo kićenje odmah svi pomislimo na jelku, ali ove godine dizajneri enterijera i ljubitelji praznika gledaju šire i traže načine da zaboravljene kutke u domu pretvore u praznične oaze.

Girlanda prekrivena šljokicama Dženifer Lopez savršen je primer te kreativnosti.

Pevačica je na Instagramu podelila svoje omiljene sitnice za čarape i tom prilikom pokazala svoju prelepu božićnu girlandu. Njena je bila veoma jednostavna, ali ipak veoma lepa i upečatljiva.

Dekoracija je osvetljena lampicama, šljokicama, lažnim šišarkama i bobicama, dok velika zlatna mašna sve povezuje iznad crvene čarape za poklone. Ovakav dekor vas u jeftinijim radnjama ne bi koštao više od 500 dinara.

Stručnjaci kažu da kombinacija bobica, šišarki i zimzelenog zelenila predstavlja večitu, klasičnu božićnu dekoraciju.

Enterijer dizajnerka Tara Rodrigues objašnjava:

- Korišćenje prirodnih materijala stvara toplu i bezvremensku atmosferu. Volim da ubacim šišarke jer dodaju teksturu i toplinu, bilo u prirodnom obliku ili blago prekrivene belom bojom ili šljokicama za 'snežni' efekat.

Tara savetuje i dodavanje elemenata koji stimulišu čula kako bi dekoracija kamina bila još primamljivija:

- Eukaliptus i zelenika ili božinovika su sjajni zbog boje i mirisa. Nekoliko lepih grančica sa kuglicama na trakama ili tanjim koncem stvara jednostavan i efektan praznični izgled. Takođe volim koristiti male drvene polutke ili kore drveta kao stalke za sveće ili dekorativne dodatke za rustičan šarm. Suvo citrusno voće i štapići cimeta predivno mirišu u kombinaciji sa svećama ili girlandama.

Božićna dekoracijanije samo za jelku. Fokusiranjem na kamin ili neki drugi deo vašeg doma možete transformisati čitav prostor u elegantnu i toplu prazničnu oazu. Dženifer Lopez je dokazala da je to moguće.

VIDEO: Kako da napravite novogodišnju mašnu: