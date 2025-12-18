Slušaj vest

Na premijeri filma Song Sung Blue u Njujorku, Kejt Hadson još jednom je pokazala da ima nepogrešiv osećaj za modu i da je spremna da iznese veoma odvažne i smele odevne komade.

Kombinacija jarko zelene i puderasto roze, iako na papiru deluje rizično, na njoj je izgledala osvežavajuće i neočekivano sofisticirano.

Ključni komad koji je upotpunio efekat bila je duga pelerina koja se dramatično vukla po crvenom tepihu i unosila dozu old-holivudskog glamura.

Njena neobična boja koja je bila između roze i boje nežne breskve nije ostala neprimećena. Kod nekih je izazvala oduševljenje, a bilo je i malih primedbi i to od strane onih koji jedini i mogu tako nešto da izuste.

Kejtinu najveću podršku, ali i najglasnijeg kritičara, godinama predstavlja brat Oliver Hadson. Ovog puta, on se javno oglasio na Instagramu i sa duhovitim komentarom prokomentarisao sestrin modni izbor.

Objavio je fotografiju sa premijere, a koristeći crvenu olovku na telefonu, zaokružio je Kejtina prsa uz komentar:

- Počeću tako što ću reći da svaki dan plačem od ponosa nakon što sam video sestrinu izvedbu u Song Sung Blue.

Ipak, odmah je dodao šalu:

- Ali nije fer što moram da gledam ovako neprikladnu haljinu koja otkriva bradavice. Šala koja bi iz tuđih usta delovala neukusno, kod Hadsonovih je samo još jedan dokaz koliko je njihova porodica povezana i opuštena.

Goldi Houn, Kurt Rasel, Kejt i Oliver poznati su po bliskim odnosima. Žive svega nekoliko blokova jedni od drugih, a međusobno zadirkivanje pretvorili su u pravi "porodični sport".

Oliver Hadson Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Brat i sestra čak zajedno vode popularni podcast Veselje među braćom i sestrama, gde redovno pokazuju da su iskrenost, humor i zajedništvo njihov način života.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: