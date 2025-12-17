Slušaj vest

Holivudska miljenica Džulija Roberts objavila je na Instagramu selfi bez šminke i za samo nekoliko sati izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Reakcije njenih fanova ne prestaju da se nižu.

Opušteno izdanje koje je oduševilo fanove

Najnovijom objavom na Instagramu Džulija Roberts oduševila je svoje obožavaoce. Na fotografiji se vidi kako u ruci drži novu knjigu svog prijatelja i fotografa Aleksija Lubomirskog, pod nazivom "Natura Sakra", dok pozira potpuno bez šminke.

U ovom opuštenom izdanju, glumica izgleda kao da je fotografija nastala početkom dvehiljaditih, u periodu kada je igrala u filmu "Erin Brokovič".

Prirodna lepota bez tragova godina

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste činjenica da joj je lice potpuno bez bora i deluje besprekorno negovano. Ipak, na razočaranje brojnih fanova, Džulija je isključila mogućnost komentarisanja objave, ostavivši samo opciju da joj se pruži podrška putem "lajkova".

Povratak prepoznatljivom stilu iz devedesetih

Robertsova je nedavno promovisala novi film "After the Hunt", a tokom promotivne turneje privukla je pažnju nizom modnih izdanja inspirisanih muškim krojevima. Time je, barem kada je moda u pitanju, podsetila na svoj karakteristični stil iz devedesetih godina, kada je često birala mensver estetiku.

Ikonični modni trenuci

U galeriji pogledajte fotografije Džulije Roberts kad je sređena:

Jedan od njenih najzapaženijih trenutaka iz tog perioda svakako je dodela Zlatnih globusa 1990. godine, kada se pojavila u sivom odelu Đorđa Armanija i osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu za film "Čelične magnolije".

Ove jeseni nastavila je u istom maniru – pojavila se u ljubičastom odelu sa tufnama na dodeli Gotham Awards, nosila je klasično sivo odelo tokom gostovanja kod Stivena Kolberta, dok je na Nedelji mode u Njujorku viđena u oversized crnom sakou i pantalonama.

Modni uticaj koji i dalje traje

Džulija Roberts u Versace kompletu na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Daniele Cifala/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da njen uticaj u modnom svetu i dalje ima veliku snagu, potvrđuje i primer sa Filmskog festivala u Veneciji. Džulija Roberts je tamo nosila farmerke, žutu košulju i tamnoplavi sako, a isti stajling, samo dva dana kasnije, ponovila je Amanda Sajfrid, koja je takođe klijentkinja njene dugogodišnje stilistkinje Elizabet Stjuart.

