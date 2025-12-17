Slušaj vest

Trijumfalni povratak Fatime Boš u Meksiko, Mis Univerzuma 2025, zabeležen je i kamerama. Društvenim mrežama proširio se viralan trenutak koji se dogodio tokom proslave njene pobede u rodnom Meksiku. Naime, kada je muzika stala, Fatima jednostavno nije želela da siđe sa bine.

Devojka se smejala i plesala, a kada je postalo jasno da program mora da se nastavi, član njenog tima ju je odneo sa bine dok je ona i dalje plesala, prenosi Slobodna Dalmacija.

1/5 Vidi galeriju Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025 Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Ta razigrana scena brzo se proširila jer je pokazala nešto potpuno novo. Fatima Boš uživa u trenutku za koji je toliko naporno radila. Od kraljica lepote često se očekuje da budu besprekorne, sabrane i odmerene, ali Fatimino odbijanje da prestane da pleše delovalo je buntovno na najbolji mogući način. Bio je to podsetnik da slavlje nema tajmer i da radost ne traži dozvolu.

Fatima je stigla na Međunarodni aerodrom Meksiko Siti uz oduševljen doček. Obožavaoci su se okupili da vide četvrtu Meksikanku koja je ikada osvojila krunu Mis Univerzuma, beležeći taj trenutak na svojim mobilnim telefonima i uzvikujući njeno ime. Atmosfera je više ličila na pobednički krug nego na običan dolazak na aerodrom.

Proslava je dostigla vrhunac u Viljaermosi, u saveznoj državi Tabasko, gde je devojka prolazila ulicama na platformi za povorku u svom prvom javnom nastupu otkako se vratila u Meksiko. Hiljade pristalica stajale su uz ulice rano u nedelju ujutru, strpljivo čekajući samo da je vide kako maše dok prolazi.

„Naša podrška biće sto posto uz nju“, rekao je jedan učesnik, odražavajući raspoloženje okupljenih, piše CNN.

Klikom na link saznajte zašto se predstavnica Obale Slonovače na Mis Univerzuma javno odrekla titule.

Po prvi put u istoriji, Tabasko ima Mis Uuniverzuma, a ponos je bilo nemoguće ne primetiti. Vazduh su ispunjavale ovacije. Devojčice obučene kao kraljice lepote stajale su na trotoarima. Porodice su mahale transparentima i uzvikivale reči podrške.

Fatima je nakon što je osvojila 74. Mis Uuniverzuma u Tajlandu bila meta kritika izazvanih optužbama jednog od sudija takmičenja, koji je sugerisao favorizovanje meksičke takmičarke. Manekenka je izjavila da je njena pobeda rezultat truda, pripreme i discipline.

Bonus video: