Evrovizija neće zabraniti palestinske zastave, niti utišavati zviždanje Izraelu: Oglasio se zvanični emiter
Austrijski javni emiter ORF, domaćin predstojećeg takmičenja za pesmu Evrovizije, potvrdio je da neće zabraniti palestinsku zastavu niti će ugušiti bilo kakvo zviždukanje usmereno na nastup Izraela. „Naš zadatak je da pokažemo stvari kakve jesu.“
Organizatori Evrovizije objavili su da će ukupno 35 zemalja učestvovati na najvećem svetskom muzičkom događaju koji se prenosi uživo u maju.
Ovo predstavlja najmanji broj prijava od 2003. godine, kada je prijava proširena, sada kada je pet nacionalnih emitera - Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island - povuklo učešće zbog održavanja učešća Izraela.
Ove zemlje tvrde da bi učešće bilo „nesavesno“ s obzirom na civilne žrtve u Gazi, koje su proistekle iz odgovora Izraela na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine.
Nema sumnje da će, uprkos sloganu „Ujedinjeni muzikom“, diplomatske tenzije i bojkoti baciti senku na takmičenje sledeće godine.
Izvršni producent emisije, Mihael Kron, izjavio je da su sve zvanične zastave dozvoljene.
„Dozvolićemo sve zvanične zastave koje postoje u svetu, ako su u skladu sa zakonom i u određenom obliku - veličina, bezbednosni rizici itd.“, rekao je Kron, dodajući: „Nećemo ništa ulepšavati niti izbegavati da prikažemo šta se dešava, jer je naš zadatak da prikažemo stvari onakvima kakve jesu.“
Stefani Grois-Horovic, direktorka programa ORF-a, potvrdila je da zvuk bilo kakvog zviždanja iz publike neće biti cenzurisan ili zaglušen - praksa koja je primećena tokom izraelskog nastupa na ovogodišnjem takmičenju.
„Nećemo puštati veštački aplauz preko toga ni u jednom trenutku“, rekla je. Pred nama je dug put do maja, a 70. godišnjica Evrovizije obećava da će biti jedna od najkontroverznijih do sada.
